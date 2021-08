Éditorial - Place au cinéma

Il y avait cet homme équipé comme pour un trek en jungle tropicale, tente de survie humaine bien décidée à affronter l’orage monumental que la météo tessinoise (fort fiable) annonçait dès les premières minutes de «Voyage au bout de l’enfer».

Autour de lui, des dizaines de valeureux cinéphiles restaient pareillement stoïques sur leur siège, rendant par leur dégaine tout en ciré et en caoutchouc un involontaire hommage aux héros ordinaires du film sur le Vietnam de Michael Cimino. La plupart, malgré tant de bravoure, déclarèrent forfait à la première cataracte. Avant que la projection ne cède face au déluge, le spectacle avait été sur le pavé de la Piazza Grande.

On se souvient aussi de cet instant irréel, quand Diego démarrait sa cavalcade légendaire vers les buts anglais, en quart de finale de la Coupe du monde. Nous étions en 2019, l’écran géant du Festival de Locarno présentait le documentaire «Diego Maradona», mais, à revivre cette minute magique du plus beau goal de l’histoire, les 8000 spectateurs de la Piazza rejoignaient comme par magie les 120’000 âmes du stade Azteca de Mexico, quelque trente-trois années plus tôt, comme s’il ne s’agissait plus d’un film mais d’un direct.

Là encore, la place centrale de Locarno vibrait d’une seule et même émotion et transformait l’expérience de cinéma en une communion organique sans égale, stupéfiante.

On pourrait continuer la liste des beaux moments. Raconter aussi des ratages ennuyeux pour le public et douloureux pour les équipes invitées sur scène. Ergoter sur la qualité variable de la technique, quand le son flotte au vent et que l’écran bouge. Râler sur les interminables mignonneries d’avant-film, tout en dents blanches et en tapis rouge qui font aussi le charme latin de Locarno.

Mais en définitive, à la veille d’y revenir après une année morte, on se réjouit simplement de retrouver cette Piazza Grande et toute sa démesure, outil géant que le festival, il y a 50 ans, a osé ériger à la gloire du cinéma autant qu’à sa propre promotion. Comment dit-on «pari gagné» en italien?

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.