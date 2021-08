C’est vous qui le dites 12 août - Place du 14-juin, prédateur, Lausanne, Covid-19

Place du 14-juin

Un saint prestigieux appelé Laurent

À Lausanne se trouve une place que l’usage a convenu d’appeler «Saint-Laurent» du nom de l’église la surplombant, elle-même appelée du nom du diacre qui servit le pape Sixte II. En 258 lorsque Valérien prend un édit de persécution, sommé de livrer les trésors, il rassemble pauvres et infirmes. «Voilà les trésors de l’Église.» Condamné à être brûlé vif sur un gril, il devint l’un des martyrs les plus célèbres de la chrétienté.

Parmi les événements qui ont marqué l’histoire de cette place, en voici trois relevables. Le premier est l’initiative en 1992, par une aumônière de rue appelée Mère Sofia, de distribuer là aux plus démunis, quatre soirs par semaine, un bol de soupe et une tranche de pain. Ce fut la création de la Soupe populaire. Le second a été, le 14 juin 2019, lors d’une grève féministe, le passage d’une femme marchant torse nu et poing levé, tenant une banderole avec le slogan: «les filles sages vont au paradis, les autres où elles veulent». Le troisième a été, le 7 février 2021, son changement de nom en «place du 14-Juin». Pour justifier ce passage en force, le communiqué nous dit que celui de «Saint-Laurent» lui avait seulement été prêté par l’église la surplombant!