Urbanisme – Place du Marché à La Chaux-de-Fonds bientôt piétonne? La Ville lance une grande consultation auprès de ses habitants pour ce projet devisé à 4,5 millions de francs.

La place du Marché avait déjà été rendue piétonne cet été. RTS/Capture d’écran

La Ville de La Chaux-de-Fonds veut rendre sa Place du Marché piétonne d’ici à 2022. Une grande consultation des usagers aura lieu en 2021. Le projet, qui ne prévoit pas de parking souterrain, est devisé à 4,5 millions de francs.

«La Chaux-de-Fonds est aujourd’hui une des rares villes d’importance d’Europe occidentale qui n’a pas encore aménagé un tel lieu. Le Conseil communal est convaincu que le défaut actuel d’attractivité résidentielle de notre cité tient, entre autres facteurs, aussi à ce manque», a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

A la suite du bilan positif de la piétonnisation de la Place du Marché durant l’été, la Ville souhaite aller de l’avant avec un projet pérenne. Le cadre des nouveaux aménagements de la rue et de la Place du Marché sera présenté le 20 octobre au Conseil général.

Le projet prévoit la conservation de la fontaine à son emplacement actuel, un revêtement pavé de la place et le maintien des marchés du mercredi et du samedi. Pour l’aménagement plus fin (arborisation, plantation de fleurs, taille des terrasses, bancs, modalités de livraison, etc.), une grande consultation aura lieu en 2021 auprès des différents usagers.

Pas de parking souterrain

Le projet est devisé à 4,5 millions de francs, sans compter 400’000 francs pour l’entretien du réseau d’évacuation des eaux. Les autorités ont dû renoncer à l’implantation d'un parking souterrain sous la place, pour des questions de coûts principalement.

La Ville a rappelé que le quartier est bien doté en places de parc puisque l’on dénombre 450 places de stationnement dans un périmètre de 250 mètres autour de la Place du Marché. Et ceci sans compter les parkings publics comme la Pyramide ou Espacité par exemple.

ATS/NXP