Riviera: port de Pichette Est – Places d’amarrage et bateaux vendus aux enchères Deux droits de boucle au port de Pichette Est (Chardonne), couplées avec une embarcation chacune, sont à saisir au plus offrant. Vente le 4 septembre à Vevey. Christophe Boillat

Vue sur le port de la Pichette. LAURENT CROTTET – ARCHIVES

«Ce n’est il est vrai pas très au courant de vendre aux enchères des places d’amarrage dans un port. C’est arrivé deux ou trois fois», déclare Jérôme Grandjean, préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le 4 septembre à 10h à l’Astra Hôtel de Vevey, il sera procédé à la vente forcée de deux boucles assurant aux plus offrants une place au très prisé port de la Pichette Est (commune de Chardonne). Pour rappel, celui de la Pichette-Ouest est un des deux ports de plaisance de Vevey.

Le port, fort de 398 places, est exploité par la Société coopérative Pichette Est, liée par un contrat avec les communes de Chardonne et de Corseaux (qui siègent au conseil d’administration), détentrices de la concession cantonale. Pichette Est n’est donc pas à proprement parler un port communal où des places d’amarrages sont normalement louées, avec souvent des années d’attente, parfois deux lustres, pour en obtenir une. Ici, c’est différent. On achète à la société coopérative un droit de boucle qui offre au titulaire la jouissance d’une concession de 50 ans.

«Il y aura sans doute beaucoup de monde dans la salle de vente car évidemment les places d’amarrage sont très recherchées.» Jérôme Grandjean, préposé de l’Office des poursuites.

Les deux proposés par l’office veveysan aux enchères, donc à tout prix, ont une durée d’encore 36 ans. La première place vaut théoriquement 44’433 francs, taxe portuaire annuelle de 889 francs. La seconde est estimée à 39’678 francs, la taxe étant de 827 francs. Selon Jérôme Grandjean, «il y aura sans doute beaucoup de monde dans la salle de vente, car évidemment ces places sont très recherchées».

Barque italienne

Avec la place de chaque propriétaire mis aux poursuites, il y a un bateau au bout de la boucle. L’un d’eux, à moteur, est très original. C’est la copie d’une Gozzo Genovese, barque traditionnelle de pêcheurs typique de la Ligurie. Selon un spécialiste, ce bateau est pour ainsi dire unique sur le Léman. Avec ses 6,45 m de long, il permet d’embarquer six personnes.

L’autre est légèrement plus courant dans les ports lémaniques. C’est un voilier Schochl Sunbeam 27 à cabine et avec moteur. Il mesure 8,22 m et peut accueillir sept plaisanciers.