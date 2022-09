Après une période pandémique inattendue, mais nourrie de profonds changements sociétaux, voilà que nous devons subir une crise énergétique sans précédent. Si l’approvisionnement énergétique sera probablement assuré cet hiver, le problème se concentre sur les prix de l’électricité et du gaz qui ont pris l’ascenseur, de manière parfois insupportable.

Dans la direction prise par l’Union européenne à la fin des années 90, nos autorités ont mis en place en 2009 l’ouverture à la concurrence. Pour l’industrie, les prix de l’électron, soit du kWh électrique, sont dictés par le marché. Les consommateurs, comme vous et moi, sont sous un système de prix régulés et pas soumis directement aux caprices du libéralisme. En 2002 et dans sa grande sagesse, le peuple suisse avait pourtant refusé la proposition de loi sur le marché de l’électricité (LME) et sa libéralisation partielle. Aujourd’hui, ceux qui ont emboîté le pas du marché libre voient leurs factures d’électricité exploser. Dans de récents articles, les cas d’augmentation de factures dépassaient largement l’acceptable.

«Plusieurs pays réfléchissent à des solutions temporaires pour éviter la chute de la chaîne industrielle.»

L’Europe est aussi dans la même situation de difficultés énergétiques. C’est le cas de l’Allemagne, très dépendante du gaz russe. Dans l’urgence, plusieurs pays ont pris des mesures de protection, en particulier de la population. Par contre, l’industrie qui a choisi de s’approvisionner sur le marché ouvert à la concurrence se trouve dans des conditions financières catastrophiques. Plusieurs pays réfléchissent à des solutions temporaires pour éviter la chute de la chaîne industrielle, vitale pour le bon fonctionnement économique.

Cette crise est aussi inattendue qu’urgente. En Suisse, plusieurs pans de l’industrie sont impactés par ces hausses du prix du kWh. Autant nous sommes dépendants de l’extérieur pour le gaz, autant tout existe en Suisse pour assurer notre indépendance électrique. Nous avons été des années un exportateur d’électricité vers nos voisins européens. Maintenant, c’est l’inverse et cela au pire moment. À la suite de Fukushima, nous avons refusé de poursuivre la production nucléaire, pensant que les énergies renouvelables allaient la remplacer avantageusement. Dix ans après, ce n’est malheureusement pas le cas et de loin.

Faire le gros dos

Nos autorités sont donc confrontées à la plus difficile des situations: devoir agir dans l’urgence sans en posséder les moyens. Il est probable que nous allons retrouver prochainement une situation plus stable. Il faut donc faire le gros dos quelques mois et prendre au plus vite les bonnes décisions pour garantir la poursuite des chaînes industrielles et éviter, après la pandémie, d’autres drames inutiles.

Il faut plafonner temporairement et immédiatement les prix de l’énergie. C’est la guerre en Ukraine! À cela, les responsables politiques doivent apporter une réponse en proportion pour soutenir l’activité économique. Se renvoyer la balle entre Confédération et Cantons est une posture irresponsable. Le citoyen attend des décisions. Avec la pandémie, la coupe est pleine. Avec cette crise énergétique, l’exaspération déborde.

Dr Éric Davalle Directeur ExMDI, auteur de «Labyrinthe managérial – Vers une nouvelle gouvernance d'entreprise durable», aux éditions Baudelaire, 2022





