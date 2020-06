Baignade – Plage par plage, retrouvez la qualité des eaux du Léman Comme chaque année, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) publie sa carte relative à la qualité de l’eau des lieux de baignade. Seule une seule plage peut présenter des risques… et elle est genevoise. Olivier Francey

La Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) vient de dévoiler sa carte de qualité de l’eau des lieux de baignade autour du lac Léman. Et le constat demeure réjouissant: plus de neuf plages sur dix (92%) sur les 118 lieux testés présentent une eau «d’excellente qualité» et de «bonne qualité» pour 7% d’entre elles. Seule ombre au tableau: une plage genevoise, celle de la Pointe à la Bise. Cetter dernière pouvant présenter «des risques de pollution momentanée» causé par la proximité de la réserve naturelle du même nom, «avec sa forte concentration d'oiseaux d'eau, entraîne un apport souvent élevé de bactéries fécales (Escherichia coli) d'origine aviaire», fait savoir la CIPEL dans un communiqué.

Précisons encore que des analyses sont effectuées régulièrement par les trois cantons romands (GE, VD, VS) ainsi que par le département de la Haute-Savoie. La carte – ainsi évolutive – est à retrouver en tous temps sur le site de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman.