Rapport européen – Plages vaudoises «insuffisantes»? Les interprétations varient Les critères du classement européen de qualité de l’eau sont plus sévères que ceux de la Confédération. Les intempéries de l’été passé ont plombé la note finale.

Fabien Lapierre

La plage d’Yverdon avait dû être fermée deux jours en août 2021. De fortes pluies avaient brassé les eaux, causant un risque pour la santé des baigneurs. OLIVIER ALLENSPACH – A

Petit vent de panique chez certains habitués de quatre plages vaudoises. En cause, la publication d’un rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) jugeant «insuffisante» la qualité des eaux de baignade des plages de Clendy à Yverdon, du camping des Grangettes à Noville (et non Villeneuve, comme publié), de Dorigny à Saint-Sulpice et du Coulet à Saint-Prex, sur 189 sites testés en Suisse. Alors que 82,5% des sites du pays obtiennent une note «excellente».