L’invité - Plaidoyer estival pour un retour à l’essentiel

«Fini ou presque, les restrictions!» «La plupart des mesures sanitaires sont levées», «Retour à la quasi-normalité». Les titres avec lesquels les médias ont accueilli les dernières annonces du Conseil fédéral relatives à la situation sanitaire fleuraient bon les grandes tablées sur les terrasses ensoleillées, les concerts au Festival de la Cité et les soirées en discothèque.

Cet enthousiasme fait plaisir, mais on ne peut le partager que dans une certaine mesure. Car ce qui se cache derrière les «presque» et les «quasi» de la titraille des journalistes représente encore un fatras de dizaines d’articles de loi, de règles et de restrictions qui continuent d’affecter la vie économique et sociale.

«Dès le moment où tous ceux qui auront voulu se faire vacciner auront pu l’être, il faudra lever complètement l’invraisemblable appareil juridique qui subsiste encore.»

Les masques demeurent obligatoires dans les transports et les espaces accessibles au public. Des quarantaines et des isolements peuvent être prononcés pour dix jours. Les plans de protection sont maintenus à peu près partout. Les commerces comme les lieux de spectacle sont soumis à des limitations d’accès. La collecte des coordonnées est prescrite dans de nombreux cas. La liberté de réunion est limitée, y compris dans un cadre privé. Les grandes manifestations doivent obtenir une autorisation et leur accès être contrôlé. La fameuse distance sociale de 1,5 mètre demeure la mesure de toute activité en société. Bref – car les prescriptions byzantines pourraient se détailler jusqu’à l’écœurement –, nous sommes toujours sous l’empire d’une réglementation frénétique.

L’objectif à poursuivre consiste à démanteler ce dispositif. Il devra l’être dans sa totalité, sans qu’il en subsiste des scories permettant à l’administration de s’immiscer dans la vie des gens et le fonctionnement des entreprises. M. Berset a donné l’autre jour en conférence de presse des indications réjouissantes à cet égard, annonçant une prochaine normalisation. Mieux, il a formulé la condition à laquelle cela devrait se réaliser, à savoir lorsque toutes les personnes qui le souhaitent auront pu se faire vacciner.

Vers le grand démantèlement

Il s’agit en effet de l’élément fondamental, qui a de surcroît l’avantage de donner le tempo. À l’heure où la moitié de la population adulte est vaccinée, au moyen de produits efficaces de surcroît, et alors que les centres de vaccination sont de moins en moins engorgés, on voit approcher à grands pas le moment où l’immense majorité des mesures pourront être simplement abrogées.

Il incombe aux autorités de déterminer et d’annoncer le moment auquel on pourra affirmer que chacun a pu exercer son choix de se faire vacciner (ou non) puis de procéder au grand démantèlement. On refermera alors cette longue parenthèse dans un élan de confiance envers la responsabilité individuelle, de volonté de restituer leurs libertés aux citoyens et d’optimisme face à la vie.

Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre Patronal

