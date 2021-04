Jean-Marcel Dorioz, chercheur en sciences du sol et de l’environnement et vice-président de l’Association pour la sauvegarde du Léman, souhaite un «plan sol», essentiel selon lui au maintien de la qualité de l’eau.

Quels sont les liens entre les sols alentour et le Léman?

Ils sont extrêmement étroits. Il faut rappeler quelques éléments essentiels. Tout d’abord, le sol n’est pas couche de terre qu’on jardine ou qu’on utilise pour l’agriculture. Il va en profondeur jusqu’à la roche ! On peut le qualifier d’épiderme du paysage. C’est un volume avec ses pentes, ses creux, ses écorchures et ce qui se passe en bas n’est pas isolé du haut. Bref, c’est un ensemble fonctionnel. Aussi, le sol n’est pas une ressource renouvelable. Il est vieux, jusqu’à 10’000 ans pour la région lémanique. C’est le temps qu’il a fallu pour fabriquer son humus et son argile. Enfin, c’est un matériau poreux et, n’oublions pas, vivant: on ne peut donc pas faire n’importe quoi avec lui, d’autant qu’il nous rend de multiples services dont des fonctions de stockage et d’épuration de l’eau… lorsqu’il n’est pas maltraité! Et lorsqu’il perd ces fonctions, la quantité et surtout la qualité d’eau qui est envoyée au lac change, se dégrade.