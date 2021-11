L’invité - Plaidoyer pour une gestion des déchets centralisée

Toute bonne Vaudoise et tout bon Vaudois connaît cette situation: après avoir soigneusement vérifié les heures d’ouverture, après avoir chargé la voiture, après avoir (encore) oublié ce petit sac qui traîne au fond de la cave, c’est le grand départ pour la déchetterie.

Tradition suisse, chaque commune ou presque dispose de sa déchetterie, place de village du XXIe siècle où les gens se croisent et repartent le cœur soulagé de plusieurs kilos d’encombrement. Nos détritus, soigneusement triés, sont ensuite débarrassés par la collectivité locale à grands frais dans une filière de recyclage.

«Offrir aux citoyennes et citoyens des infrastructures modernes où l’on applique la gestion des déchets de demain.»

Loin de moi l’idée de remettre ici en question l’autonomie communale, j’y suis très attaché. Mais force est de constater que cette gestion pèche pour le moins par son manque d’efficacité. Nous pourrions reprendre notre devise fédérale: «Unus pro omnibus, omnes pro uno» et l’appliquer à la gestion de nos déchets. En effet, ensemble nous sommes plus forts. Pourquoi ne pas privilégier une vraie politique cantonale de gestion des déchets? Voici l’opportunité d’offrir aux citoyennes et citoyens des infrastructures modernes où l’on applique la gestion des déchets de demain.

Actuellement, il s’agit de jeter ses déchets dans sa commune de domicile: une incohérence. Demain, il devrait être possible de s’arrêter dans la déchetterie d’une autre commune, par exemple celle de son lieu de travail. On économiserait ainsi bien des trajets inutiles, sans parler du gain de temps, qui simplifierait la vie quotidienne.

De plus, d’un point de vue de l’impact environnemental, nous y gagnerions: certaines communes renoncent, par exemple, à recycler le plastique faute de volume nécessaire. Ceci est un comble quand nous savons que les Suissesses et les Suisses recyclent plus de la moitié de leurs déchets, et ce depuis 2014 déjà. À l’État de se montrer à la hauteur des efforts faits par les citoyen·ne·s.

Des économies d’échelle

À un niveau régional, les volumes légitimeraient les investissements et la filière de revalorisation pourrait être complète. Les économies d’échelle seraient également considérables. Agir sur le plan cantonal permettra d’obtenir davantage d’efficacité, de meilleurs services pour les utilisateurs, de réaliser des économies substantielles et, au final, d’accorder aux contribuables une baisse des taxes relatives au recyclage.

À l’heure du réchauffement climatique, des remises en question de notre société de consommation, il est temps d’exploiter une ressource insoupçonnée: nos déchets! Nos déchetteries sont de véritables mines d’or: faisons place à l’économie circulaire. Valoriser nos rebuts avec efficacité et réutiliser infiniment nos matières premières, voici de quoi faire tinter le tiroir-caisse. Je crois fermement qu’avec une vision claire et des moyens communs nous pourrons plus facilement réaliser cette transition impérative. La balle est maintenant dans notre camp.

Henri Klunge Afficher plus Conseiller communal PLR, Lausanne

