Versions contradictoires – Plainte contre les auxiliaires de police licenciés La Municipalité de Gland a déposé une plainte pénale contre les deux employés mis à la porte et conteste les propos des syndicats dans la presse. Yves Merz

Gérald Cretegny, syndic de Gland, rassure la population: toutes les mesures sont prises pour le maintien de la sécurité publique en ville. Christian Brun

Rebondissement dans l’affaire des deux assistants de sécurité publique (ASP) licenciés par la Ville de Gland. Pointée du doigt par les syndicats SUD et Avenir syndical, qui ont dénoncé des licenciements qualifiés d’abusifs dans les médias, la Municipalité de Gland, restée muette jusque-là, sort du bois pour contester cette version syndicale des faits. Elle souligne que «les deux licenciements ont été signifiés pour des motifs totalement justifiés et précise que certains faits ayant justifié cette décision ont fait l’objet d’une plainte pénale.»

Pour rappel, les employés affirment qu’ils ont été mis à la porte pour avoir stationné leur véhicule privé de manière illicite sur le domaine communal, alors que, selon eux, ils auraient reçu l’autorisation orale d’un supérieur hiérarchique de le faire. Mais surtout, ils déclarent être victimes de représailles à cause de leur rôle de militant syndical au sein de la Commission du personnel (dissoute depuis 2018).

La Municipalité de Gland conteste ces propos. «Les motifs des licenciements ne sont aucunement liés à un quelconque engagement au sein de la Commission du personnel, ni à une affiliation à un syndicat», précise le syndic Gérald Cretegny, qui n’en dira pas plus sur les raisons qui ont motivé la plainte, si ce n’est qu’elles ont un lien avec les motifs du licenciement. «On s’en tient à la procédure normale à suivre dans ce genre de situation, et nous attendons que les employés concernés, s’ils souhaitent s’opposer à cette décision, fassent de même en s’adressant à la justice.»

«Il y a une série de fake news des syndicats affirmant qu’il n’y aurait plus de sécurité à Gland.» Gérald Cretegny, syndic de Gland

Un autre volet divise les syndicats et les autorités politiques de Gland suite à l’information selon laquelle les quatre autres ASP en poste à Gland sont en arrêt maladie, signe d’une crise profonde au sein de ce service. «Il y a une série de fake news des syndicats affirmant qu’il n’y aurait plus de sécurité à Gland, réagit le syndic. On ne peut pas laisser dire ça. La Municipalité a pris toutes les mesures nécessaires pour pallier l’absence de l’équipe des assistants de sécurité publique.»