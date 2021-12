Secousse politique – Plainte pénale contre une municipale de Nyon

Les rumeurs couraient déjà qu’Élise Buckle, nouvelle élue du parti des Vert-e-s à la Municipalité de Nyon, n’en faisait qu’à sa tête et ne respectait pas les règles usuelles de la collégialité. Visiblement, la municipale aurait concrètement dépassé les bornes.

Du moins aux yeux de ses collègues, qui ont décidé ce vendredi matin de déposer une plainte pénale contre elle pour non-respect du devoir de fonction et de confidentialité. Ils demandent également au Conseil d’État de la suspendre de ses fonctions.

«Consciente de son devoir de protection de l’institution et de celui des personnes mises en cause par les fuites répétées, systématiques et orientées intervenues dans le contexte d’une enquête administrative menée au sein de l’administration communale, la Municipalité de Nyon a décidé de saisir la justice pénale afin qu’une enquête soit diligentée pour établir l’existence ou non d’une ou plusieurs violations du secret de fonction qui auraient été commises par Madame la municipale Élise Buckle», déclare ce soir le communiqué officiel de la Ville.