L’invité - Plan climat: des premières mesures sociales et écologiques

Plusieurs exemples récents, en Suisse et ailleurs, ont de nouveau démontré que la transformation écologique doit être socialement juste. C’est la clé de sa réussite. Lorsque les effets de nouvelles mesures ne sont pas correctement répartis, alors elles suscitent à juste titre des résistances.

Le Plan climat lausannois intègre cette dimension depuis le début. Dans le secteur de la mobilité, l’objectif fixé est ambitieux: plus d’émission directe dès 2030. Pour l’atteindre, il faudra évidemment encourager massivement le recours aux transports publics, et donc garantir que ces derniers deviennent plus abordables. C’est aussi nécessaire pour que les inévitables restrictions au trafic individuel motorisé soient largement acceptables et soutenues.

«Adopter un mode de transport écologique ne doit pas peser sur le porte-monnaie.»

Le premier train de mesures prévoit ainsi des baisses de prix directes pour certaines catégories: réduction de moitié du prix pour les personnes à la retraite et prise en charge de l’abonnement pour les bénéficiaires de prestations complémentaires. Et pour les jeunes, le demi-tarif sur les abonnements, déjà en vigueur jusqu’à 20 ans, est étendu à celles et ceux qui sont en formation postobligatoire jusqu’à 25 ans.

Soutenir en particulier les jeunes a du sens, car le début de la vingtaine est le moment où peut se jouer un changement de mode de mobilité. En effet, la possibilité d’obtenir le permis de conduire peut détourner les jeunes de l’utilisation des transports en commun. Les préoccupations environnementales sont pourtant grandissantes au sein de cette même catégorie de la population.

Mais les solutions proposées pour répondre aux enjeux climatiques doivent être accessibles financièrement. Adopter un mode de transport écologique ne doit pas peser sur le porte-monnaie, cela doit continuer à être encouragé et même avantagé. Cette période de la vie constitue donc un moment décisif où il faut convaincre ces individus devenant actrices et acteurs de leur mobilité de continuer à utiliser les transports publics.

Accès aux transports publics favorisés

Que ce soit pour se rendre sur leur lieu de travail, de formation ou pour leurs loisirs, les jeunes sont des adeptes des transports en commun. Ces dernières et derniers ne délaissent pas ces modes de transport. Au contraire, cette jeunesse demande un renforcement des prestations par l’extension des horaires, des fréquences plus élevées et des tarifs abordables. L’accès aux bus, aux métros et bientôt au tram sera donc favorisé par les possibilités de subventionnement et devra être suivi de mesures de développement des infrastructures.

Selon les premières estimations, cette mesure devrait engendrer une augmentation de 70% du nombre d’abonnements achetés par des jeunes en formation de moins de 25 ans. Les effets bénéfiques à court terme sont donc indéniables, tout en permettant de percevoir de belles perspectives pour le futur.

Samuel de Vargas Afficher plus Conseiller communal PS, Lausanne

