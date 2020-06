Aviation – Plan de sauvetage: Lufthansa se dit inquiète Faute de soutien de la part notamment d’un actionnaire milliardaire, la compagnie aérienne craint l’échec du plan à 9 milliards d’euros et qui prévoit le retour de l’Etat allemand au capital.

Lufthansa a annoncé la semaine passée l’intention de supprimer 22’000 postes équivalents temps plein en raison de la pandémie de coronavirus qui a cloué sa flotte au sol. KEYSTONE

Lufthansa a prévenu mercredi que son plan sauvetage de 9 milliards d'euros (9,6 milliards de francs) négocié avec l’Etat allemand pourrait échouer faute de soutien suffisant de ses actionnaires, et notamment du premier d’entre eux, un milliardaire.

«Il est possible» que le plan, qui prévoit notamment le retour de l’Etat allemand au capital de la compagnie à hauteur de 20%, «n’obtienne pas la majorité nécessaire» lors de l’assemblée générale extraordinaire prévue le 25 juin, indique le premier groupe européen du transport aérien dans un communiqué. Il implore de ce fait les actionnaires à venir voter en nombre ce jour-là car actuellement, compte tenu du faible nombre d’actionnaires ayant l’intention de participer, une majorité de soutien au plan sera, selon la compagnie, difficilement atteinte.

Demande de renégociation

Heinz Hermann Thiele, qui a fait fortune dans les freins pour le secteur automobile et le ferroviaire, est devenu fin mars le premier actionnaire de Lufthansa, avec 10% des parts initialement. Mais dans une interview publiée mardi soir par le quotidien FAZ, il a annoncé détenir désormais 15%, tout en critiquant le sauvetage et demandant une renégociation.

La majorité des deux tiers est nécessaire pour approuver le sauvetage, si la présence est, comme ce fut le cas lors de la dernière AG régulière, inférieure à 50%. M. Thiele pourrait alors facilement faire échouer le projet. Si plus de la moitié des droits de vote sont représentés, il suffit d’une majorité simple. C’est pourquoi le groupe lance dans son communiqué «un appel urgent à tous les actionnaires privés et institutionnels à exercer leur droit de vote». Dans l’entretien, Heinz Hermann Thiele n’annonce toutefois pas d’intention claire de vote.

Le passage à 15% «n’est pas le signal de voter contre quelque chose lors de l’assemblée générale» et «je ne vais certainement pas bloquer ou freiner», a-t-il déclaré. «Il est possible que nous menions des discussions pour évaluer les possibilités de manœuvres restantes» avant la réunion, ajoute l’homme d’affaires, dont la fortune est estimée par Forbes à plus de 15 milliards de dollars.

Trop de risques d’ingérence de la part de Berlin

«Je ne pense pas que toutes les options ont été explorées» au cours des longues négociations entre Lufthansa et le gouvernement, juge Heinz Hermann Thiele, critiquant l’entrée au capital prévue de l’Etat. Berlin pourrait notamment retarder ou bloquer des restructurations «nécessaires», notamment si elles passent par des suppressions d’emplois, estime-t-il.

Le groupe a annoncé la semaine passée l’intention de supprimer 22’000 postes équivalents temps plein en raison de la pandémie de coronavirus, qui a plongé le secteur dans une crise sans précédent. En cas de refus des actionnaires, Lufthansa pourrait avoir se mettre sous protection de la loi allemande sur les faillites, une «procédure de sauvetage» prévue par la législation allemande pour les entreprises en situation d’insolvabilité.

Lors de la présentation des résultats du premier trimestre, il y a deux semaines, le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, s’était encore dit «confiant» d’obtenir l’aval de l’AG.

( ATS/NXP )