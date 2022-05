LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Plantes et fleurs pour soigner âme et corps Propriétés, mode d'emploi et cas pratiques.

Plantes et fleurs pour soigner âme et corps DR

Depuis toute petite, Najva Esfahani possède une sensibilité particulière aux plantes, qu’elle voit respirer et qui lui apparaissent sous forme de vision sur le corps des gens. Déstabilisée par ces perceptions, elle cherche d’abord à les étouffer. Lors d’un voyage en Tunisie, elle rencontre sa famille maternelle et découvre que ces facultés sont héréditaires. Elle comprend alors d’où provient sa connaissance intuitive des plantes et commence à utiliser son don.

Celui-ci permet à l’auteure, lorsqu’elle reçoit une personne malade, de savoir instinctivement quelle plante est efficace et de quelle manière l’utiliser. Grâce à la littérature et à ses rencontres avec des experts, elle associe à son intuition de solides connaissances scientifiques.

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 24.–*

Prix lecteurs: Fr. 30.–*

Format: 15 x 23,5 cm, 296 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 6.–, frais offerts à partir de deux exemplaires commandés.