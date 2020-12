Météo – Plateau enneigé et nombreux accidents de circulation La plupart des accidents rapportés par les polices cantonales ont seulement causé des dommages aux tôles.

Berne dans la neige le premier jour de l’hiver météorologique. KEYSTONE/ADRIAN REUSSER

Exactement au début météorologique de l’hiver, mardi, le Plateau s’est réveillé avec un manteau neigeux. Revers de la médaille, ces soudaines chutes de neige ont provoqué plusieurs accidents de circulation.

L’hiver météorologique commence le 1er décembre et dure jusqu’à la fin du mois de février. Comme chaque année, les premières neiges sur les routes ont provoqué de nombreux accidents et autres perturbations.

Parmi ceux-ci, en fin de matinée, quatre accidents avaient occupé la Police cantonale fribourgeoise. Deux sur l’A12, un à La Verrerie et l’autre à Gumefens.

Il y a eu également un accident à Bulle et un autre en Ville de Fribourg. Perte de maîtrise, distance insuffisante entre les véhicules et vitesse inadaptée aux conditions météorologiques ont été les principales causes de ces accidents qui ont fait un blessé léger.

Dans le canton du Jura, un accident est survenu à Boncourt sur l’autoroute A16, une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. Elle n’a pas été blessée.

France voisine et en Suisse alémanique aussi

La police cantonale bernoise a quant à elle enregistré 25 accidents entre 04h30 et 08h30. Dans le canton de Lucerne, douze accidents ont été recensés. Dans le tunnel de l’Eich sur l’autoroute A2, un camion articulé en a heurté un autre. Personne n’a été blessé, mais l’autoroute a dû être fermée, provoquant de nombreux embouteillages.

Les conditions routières hivernales ont aussi rendu la vie difficile aux automobilistes du canton de Zurich. Au total, 40 accidents se sont produits jusqu’à 09h00, dont un motard blessé dans une chute à Zurich même. Excepté cet accrochage, la plupart d’entre eux ont seulement causé des dommages aux tôles. Certaines voitures n’étaient pas équipées pour la conduite en hiver.

En France voisine aussi, trois adolescents ont été blessés, dont l’un grièvement, lors de l’accident d’un car scolaire dans le Doubs. Les routes de ce département français étaient mauvaises en raison d’importantes chutes de neige.

ATS/NXP