Quartier des musées – Plateforme 10 cherche un seul chef pour ses restaurants Dès juin 2022, deux restaurants et deux bars seront ouverts autour des musées. La gestion unique de ces quatre établissements est mise au concours jusqu’en septembre. Cécile Collet

Johans Valdivia et Delphine Veillon gèrent depuis leur ouverture Le Nabi et sa terrasse. Patrick Martin

Le quartier muséal sera animé de jour comme de nuit, nous dit-on depuis les premiers photomontages montrant loupiotes aux arbres et clients aux terrasses. Cela devrait devenir réalité dès juin 2022: Le Nabi et le bar des arcades, ouverts en octobre 2019 et en mai 2020, seront rejoints par le café-bar du bâtiment Élysée-Mudac et le restaurant situé dans le mur nord du site.