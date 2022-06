«Plateforme 10 permet de désacraliser l’art et d’inviter tout le monde»

Dimanche à 14 h 30, le thermomètre indique 32 degrés. Pas de quoi assommer Patrick Gyger, qui tire avec énergie un premier bilan de ce week-end inaugural. Interview.

Un succès acquis pour la suite?

Pas sur le moyen et le long terme. Il faut que nous maintenions cet engouement sans que la qualité en pâtisse et continuer à ouvrir notre programme à d’autres formes artistiques, sans nous renier. Cet été, nous avons déjà plusieurs rendez-vous agendés, en collaboration avec le Festival de la Cité et le Locarno Film Festival, par exemple.