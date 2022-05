Quartier des arts de Lausanne – Plateforme 10 propose un billet unique pour les trois musées Le canton annonce vendredi l’introduction dès la semaine prochaine d’un billet au tarif de lancement de 15 francs pour accéder aux mudac, Photo Élysée et MCBA.

L’ensemble du site du quartier des arts lausannois, près de la gare, sera officiellement inauguré le 15 juin prochain. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Plateforme 10, le quartier des arts de Lausanne, va introduire dès la semaine prochaine un billet unique pour ses trois musées. Il est proposé au tarif de lancement de 15 francs à l’occasion des trois expositions inaugurales «Train Zug Treno Tren», présentées dès le 18 juin prochain aux mudac, Photo Élysée et Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA).

Transmissible et valable trois mois pour une visite à date libre de chacun des trois musées, le billet «Plateforme 10 – 3 Musées» se veut «le reflet des habitudes contemporaines les plus répandues en matière de consommation de culture et de loisirs. Il sera disponible dès le 17 mai aux caisses du MCBA et dès le 1er juin en ligne sur le nouveau site internet www.plateforme10.ch.

L’offre tarifaire du quartier des arts sera complétée à l’automne par l’introduction de tarifs par musée et d’un abonnement annuel, précise le canton.

Liaison et végétalisation

L’inauguration du Musée de design et d’arts appliqués contemporain (mudac) et du Musée de la photographie de l’Élysée (Photo Élysée), mais aussi du site Plateforme 10 dans son ensemble, aura lieu mercredi 15 juin prochain. Le MCBA, première étape de ce «quartier des arts» de 25’000 m2, a, lui, été inauguré en octobre 2019.

En attendant les festivités de mi-juin, les autorités cantonales et la direction générale du site ont dévoilé vendredi la nouvelle liaison de mobilité douce végétalisée qui traverse Plateforme 10. La rampe de faible pente (5%) est longue de 250 mètres et large de 4,5 mètres. Le projet, annoncé en mai 2019, avait été chiffré à 3,5 millions de francs.

Outre les jardins en toiture et les espaces verts des cours du bâtiment du mudac et de Photo Élysée, le parcours végétal implanté sur la voie de mobilité douce «vient compléter les gestes entrepris pour équilibrer la présence minérale du site et favoriser le bien-être ainsi que la détente de la population», explique le canton. Il a été conçu par les Musée et Jardins botaniques cantonaux.

