Quartier des arts lausannois – Plateforme10 soignera son entrée vers 2030 L’avenir du bâtiment du poste directeur, friche encore inexploitée à l’est du site, commence à se dessiner. Le lauréat du concours d’idées propose de le conserver. Florence Millioud Henriques

Rubén Valdez, l’architecte lauréat du concours d’idées pour le poste directeur – deuxième bâtiment depuis la gauche – propose de conserver l’immeuble et de l’agrandir en doublant la surface plancher. Plateforme10/Rubén Valdez

Même avec son envergure de poste directeur avec vue imprenable sur le trafic ferroviaire, la bâtisse fait pâle figure à l’entrée du nouveau quartier des arts lausannois. L’air un peu maussade, voire abandonnée. Sauf que son sort, comme sa position stratégique, intéresse depuis un certain temps les promoteurs de Plateforme10. Et longtemps, le conseiller d’État Pascal Broulis y a vu l’endroit idéal pour un quatrième musée, on parlait alors de l’art du bâti avec un intérêt marqué par la Fondation culture du bâti.

À l’entrée est du site de Plateforme10, le poste directeur a fait l’objet d’un concours d’idées. Prochaine étape: le concours d’architecture. Plateforme10