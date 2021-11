Et en plus, c’est gratuit! – Play Suisse devance Disney Après un an d’existence, l’offre de streaming de la télé nationale cartonne, même si Netflix assure. État des lieux. Cécile Lecoultre

Lancé il y a un an, Play Suisse enregistre une forte croissance, se classant deuxième dans le classement des fréquentations des plateformes de streaming. Devançant Disney + (650 000 utilisateurs), mais pas la triomphale Netflix (2,8 millions), Play Suisse compte désormais 690 000 visiteurs mensuels. Pour mémoire, ce service gratuit entend rassembler sous la même enseigne films, séries, documentaires émanant des différentes chaînes de la SSR.

Suivent Apple TV Plus (320 000 abonnés), Amazon Prime (300 000). Autre service de streaming très fréquenté, la musicale Spotify a séduit 200 000 mélomanes de plus qu’un an auparavant, soit 2, 2 millions d’usagers, dont 1,4 est payant. À noter, les jeunes de 15 à 24 ans privilégient la version payante pour éviter la publicité.

Le profil du téléspectateur 2.0

Au 1er anniversaire, Play Suisse permet aussi d’esquisser le profil du nouveau téléspectateur 2.0. Celui-ci s’éloigne sans cesse de son canapé, matant «la télé» depuis son ordinateur portable (48%), puis son téléphone (33%) et enfin, le poste traditionnel (18%). Là, d’accord, les vieilles habitudes persistent… face à sa télé, l’usager s’affale deux fois plus longtemps que portable à la main.

«L’ordre divin», manifeste féministe de Petra Volpe, a remporté tous les suffrages sur Play Suisse. DR

Play Suisse va-t-elle réussir sa mission, soit effriter le «Röstigraben» et autres frontières culturelles en partageant quelque 2700 titres issus des communautés linguistiques suisses (français, allemand, italien et rhéto-roman) en intensifiant leur traduction? À ce jour, 25% des contenus sont visionnés dans une autre région que celle qui les a produits. Les cinq titres de films les plus rassembleurs ne manquent pas de sens: le féministe «Ordre divin» caracole en tête, suivi de «Gotthard» qui raconte comment le gigantesque ouvrage a rapproché les jeunes nations européennes. Suivent des succès plus prévisibles, du genre «Titeuf» ou «Ursli».

Vous connaissez «Les faiseurs de Suisse» ou «Les petites fugues», mais avez-vous vu «Un Suisse nommé Nötzli», «Une cloche pour Ursli» ou même «Mon nom est Eugen»?

Le tunnel en 1873 dans «Gotthard», un ouvrage gigantesque qui attirait les jeunes ouvriers de l’Europe entière et qui façonnèrent aussi la société suisse. ZDF und Lukas Zentel

Ce classement sera sans doute bouleversé par l’arrivée des dix plus gros succès du cinéma suisse, histoire de marquer l’ancrage de Play Suisse dans le paysage. Vous connaissez «Les faiseurs de Suisse» ou «Les petites fugues», mais avez-vous vu «Un Suisse nommé Nötzli», «Une cloche pour Ursli» ou même «Mon nom est Eugen»? En outre, la nouvelle comédie policière «Tschugger» arrive de Suisse alémanique fin novembre, comme en janvier, la 4e saison de «Wilder».

