Offre de films et séries TV – Play Suisse fait son trou dans la jungle du streaming Née il y a un an sur le fonds de films, séries et documentaires de la SSR, la petite plateforme tutoie les géants américains en termes de popularité. Objectif: tenir la distance. Christophe Pinol

Comme sur les autres plateformes, les séries tirent leur épingle du jeu. Les alémaniques «Le croque-mort»… SRF/S. Hlavacek «Wilder» et… SRF/Pascal Mora «Sacha», série romande, arrive en 8e position. RTS 1 / 4

Qui dit streaming pense à Netflix, Disney+ ou Amazon Prime. Trois géants qui se partagent le gros du gâteau mondial et se livrent une guerre sans merci, les autres plateformes, ici ou là, se contentant des miettes. Pour le public suisse, citons Sky, Blue Play (de Swisscom) et l’alémanique Oneplus. Et, au milieu, Play Suisse, qui tente de faire son trou en rassemblant films, séries et documentaires émanant des chaînes de la SSR.