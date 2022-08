La Tessinoise, cinquième sur la discipline reine il y a un an à Tokyo, vit la saison la plus compliquée de sa carrière. Touchante, l’athlète de 26 ans se confie avant son entrée en lice prévue ce vendredi à Munich.

La Tessinoise, cinquième sur la discipline reine il y a un an à Tokyo, vit la saison la plus compliquée de sa carrière. Touchante, l’athlète de 26 ans se confie avant son entrée en lice prévue ce vendredi à Munich.

Ajla Del Ponte, dans quelles conditions débarquez-vous à Munich, où vous disputerez le relais 4x100 m?

Je me sens très bien. Je suis contente d’avoir retrouvé les filles et de m’être déjà rendue au stade, même si ça n’a été qu’en coup de vent. Il fallait se concentrer sur le relais pour sentir l’énergie présente au sein de l’équipe. J’ai quand même eu le temps de m’imprégner de cette incroyable énergie que dégage le public allemand, qui est expert en athlétisme. J’ai aussi vu qu’il y avait de nombreux Suisses dans les tribunes. C’est super motivant, tout comme les trois médailles d’argent décrochées par Simon (ndlr: Ehammer), Mujinga (Kambundji) et Ricky (Petrucciani). Celle de Ricky m’a beaucoup touchée étant donné qu’il est aussi Tessinois. Ce qu’il a accompli est historique pour notre canton. J’espère qu’on pourra suivre ses pas avec le relais.