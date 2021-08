Éditorial - Pleurs sur la ville

Havre de paix, «ma» ville de Morges a vu passer devant la gare son deuxième corbillard en moins d’un an à la suite d’une altercation (le terme exact qui conviendrait ne semble pas exister dans le cas précis) que la raison ne semble pas en mesure d’expliquer. C’est beaucoup, c’est énorme à l’échelle de la Suisse, dans une petite cité qui a toujours tout fait pour se tenir à l’écart des problèmes.

Lire aussi: Avec deux morts violentes en un an, Morges est à cran

Il y a bien un peu de trafic de stupéfiants au pied de la ligne CFF, le quartier revient régulièrement en tête du hit-parade du sentiment d’insécurité à l’échelon communal, quelques «punks à chien» et des poubelles renversées font partie d’un décor immuable, mais rien de plus à l’horizon, hormis un goût prononcé pour les contraventions.

Et c’est bien là tout le paradoxe pour qui veut analyser la situation ou asséner qu’une flambée de violence est en train de frapper ce petit paradis où les gens font attention avant de mettre les pieds sur le gazon du parc de l’Indépendance et se disent bonjour quand ils se croisent dans la rue.

Reste qu’on ne peut pas fermer les yeux sur deux cas d’une gravité extrême et se dire que «c’est la faute à pas de chance», ou alors détourner le regard quand la fin de l’histoire s’écrit sur une pierre tombale. Un refrain tout de même entonné lors de la mort intolérable du jeune Portugais poignardé il y a un an par un individu radicalisé et qui devait rester une anomalie exceptionnelle dans cette bourgade.

«Personne ne sortira vraiment indemne de ce tragique lundi soir sur la voie 4 de la gare de Morges.»

En attendant le verdict et la part de responsabilité de chaque protagoniste de ce tragique lundi sur la voie 4 dont personne ne sortira vraiment indemne, il ne reste pour l’heure que les larmes après les armes.

Et l’occasion, peut-être, de se dire que si Morges n’est pas le Far West, loin de là, elle grandit comme toutes les villes que l’on pense faussement «petites». Qui se retrouvent avec des tags sur les bâtiments publics, des alertes à la bombe, un arrêt de bus fracassé, une dose de harcèlement de rue et d’autres actes isolés pas toujours visibles dont on finit, à tort, par s’accommoder alors qu’ils requièrent la plus grande fermeté.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.