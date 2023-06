Progression de l’AfD – Plongée au cœur de l’Allemagne qui vote pour l’extrême droite Sur fond de rejet du gouvernement et des migrants, l’AfD atteint 18% des intentions de vote. Dans les ex-Länder de l’Est, le parti pourrait devenir la première force politique. Christophe Boudoiseau - envoyé spécial à Schwerin

Le candidat de l’AfD Leif-Erik Holm (à droite), avec des habitants de Schwerin, dans le Land du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, où il espère remporter les élections locales du 18 juin. CHRISTOPHE BOURDOISEAU

Sur le stand de l’extrême droite, les habitants viennent déverser toute leur haine du gouvernement, des réfugiés et des «idiots d’écologistes». «Faut pas me la faire à moi. On a truqué les élections», lâche une dame devant des militants qui n’osent rien contester. Dans le quartier populaire de Lankow, à Schwerin, la capitale du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, une région côtière et touristique de la mer Baltique, les militants du parti d’extrême droite AfD (Alternative für Deutschland) écoutent en hochant la tête à toutes les argumentations, même les plus extravagantes.