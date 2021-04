Télévision – Plongée au cœur du quotidien des ambulanciers Documentaire immersif de David Nicolas Parel, «Journal d’une ambulancière» donne le tournis. Pascal Gavillet

L’une des affiches du film. DR

Le documentaire d’immersion a non pas ses règles, mais des préceptes. Le plus important étant celui de l’invisibilité. Le réalisateur, celui qui observe, témoigne, voit et relate, si possible sans jamais intervenir, demeure pourtant omniprésent, mais cantonné dans un hors-champ qu’il ne doit jamais franchir. Dans «Journal d’une ambulancière», le photographe genevois David Nicolas Parel procède ainsi, dans le sillage de Depardon ou Wiseman, avec une fermeté dans le discours souvent impressionnante. «Je suis depuis plus de deux ans dans ce milieu des ambulanciers pour un reportage photo d’immersion et (pour) ce film documentaire que j’ai tourné seul sur le terrain», nous déclare-t-il par e-mail. Le métrage se ritualise très vite autour de deux espaces.

Celui, clos, de l’ambulance et du sas de décompression permettant aux ambulanciers de se relaxer, faire le point et éventuellement attendre de nouveaux appels. Et ceux de tous ces foyers d’intervention, qui forment autant de points de départ de nouveaux récits, de nouveaux drames humains, d’incursions dans des ailleurs qui semblent parfois terriblement lointains. Un accident de moto, une noyade accidentelle, une dame âgée qui perd la tête, un père de famille qui craque et menace de tirer sur les siens, un corps froid dans un appartement envahi d’objets et de déchets, indices que la victime souffrait sans doute du syndrome de Diogène.

La succession des histoires donne le tournis. Mégane, 26 ans, est cette jeune ambulancière qui commence sa carrière sous nos yeux, à Genève, et fait ici équipe avec Christophe, 54 ans, qui pratique ce métier depuis trente-cinq ans. Le film les suit, fait corps avec eux, cela même s’il s’axe davantage sur la voix de Mégane, qui découvre presque en même temps que nous la réalité d’un monde qu’on ne soupçonne pas vraiment. Il y a une forme de suspense dans cette répétition de sauvetages, invariablement rythmés par les voyages nocturnes en ambulance, seuls instants de répit dans un récit où le calme ne s’installe que si on le favorise – exemple lorsque Christophe vient regarder les cygnes au bord du lac. Le constat quitte parfois le contexte médical. Mégane comprend que ce métier est aussi un gros indicateur des clivages sociaux, qui, même à Genève, sont incroyablement frappants. D’ailleurs, les rues qu’on traverse ici la nuit paraissent souvent méconnaissables. Oui, nous sommes bien à Genève, en temps de Covid, même si ce dernier n’est pas central dans la démarche de Parel, ce dont on lui sait gré.

Seul «défaut» de ce film, il paraît bien trop court. Sa durée standard de 53 minutes, conçue pour qu’il puisse s’insérer dans les grilles de différentes chaînes – RTS, possiblement Arte, on l’espère – on aurait bien aimé que, pour une fois, elle ne soit pas respectée. Et que Jean-Stéphane Bron, via Bande à Part Films (société fondée par Bron, Meier, Baier et Mermoud), permette à Parel d’excéder ce format, de l’exploser. Car de ses quelques mois d’immersion, le cinéaste possède sans doute encore des rushes à nous mettre sous la rétine. Dans cette optique, on signe allègrement pour un deuxième épisode.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.