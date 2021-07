JO 2020 – Plongée dans la bulle la plus surveillée de l’histoire olympique Les JO de Tokyo 2020 s’ouvrent officiellement ce vendredi. Reportage dans un univers sous haute surveillance, baptisé «Jeux de la pandémie». Jérôme Reynard Tokyo

Pour sortir de l’aéroport de Narita, 80km à l’est de Tokyo, il faut prendre son mal en patience. KEYSTONE

On savait à peu près à quelle sauce on allait être mangé. Divers témoignages avaient fait état d’interminables procédures à l’aéroport de Narita, 80 km à l’est de Tokyo. «J’ai attendu neuf heures avant de pouvoir rejoindre mon hôtel, nous a confirmé la pongiste vaudoise Rachel Moret mercredi. Et je pense que j’ai dû montrer environ dix fois le même QR code…»

Dans ce sens, on peut s’estimer heureux qu’entre notre atterrissage et notre sortie du terminal 2 il n’y ait eu «que» cinq heures. Mais notre entrée dans la bulle la plus surveillée de l’histoire des JO n’a pas été de tout repos pour autant. C’est que l’état d’urgence est en vigueur dans la capitale japonaise. Bienvenue aux «Jeux de la pandémie», où l’on espère que le Covid-19 et les cas positifs (79, sur 20’000 tests au bilan de mercredi) n’auront pas raison de l’événement.