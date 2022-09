Journées du patrimoine 2022 – Plongée dans l’architecture des années 50 Occasion unique avant de prochains travaux, la salle de spectacle de Renens pourra être intégralement visitée ce week-end, locaux de réunion inclus. Stéphanie Arboit

Typique de l’architecture des années 50, la salle de spectacle de Renens, avec ses deux façades vitrées, est restée extrêmement bien conservée dans son état d’origine. KEYSTONE/Gaetan Bally)

«Elle représente vraiment la vie de la cité: à Renens, presque tout se passe dans cette salle de spectacle!» Yves Roulin, manager culturel du lieu, guidera les visiteurs ce week-end, aux côtés de l’historien de l’architecture Bruno Corthésy, pour faire découvrir les beautés du site lors des Journées européennes du patrimoine (JEP).

Elle se trouve en bordure de la route cantonale et à deux pas de l’ECAL, et beaucoup la connaissent en raison de ses deux façades vitrées monumentales. Une particularité à rattacher à l’architecture moderne, comme l’explique Bruno Corthésy: «En termes d’architecture classique, une seule façade s’impose dans un plan symétrique, ce qui n’est pas le cas ici, où la modernité tient dans ses orientations multiples. Cette salle est très représentative de l’architecture des années 50, qui contient des aspects modernes, mais modérés, c’est-à-dire qu’on reprend les principes des avant-gardes des années 30, mais en les rendant moins choquants. C’est à la suite de l’Exposition nationale de 1939 qu’ont été mis au point ces préceptes, où la modernité s’alliait à la tradition. Ils se sont imposés dans l’après-guerre.»

«La salle de spectacle de Renens est restée extrêmement bien conservée dans son état d’origine.» Bruno Corthésy, historien de l’architecture

Un exemple: pour un rendu davantage «classique» atténuant la modernité de la construction, des tuiles ont été posées sur le toit et des éléments décoratifs, qui font penser à des motifs de l’Antiquité, ont été apposés sur l’avant-toit.

S’immiscer dans les salles de réunion

Souhaitée dès 1924 par les autorités, elle ne sera érigée qu’en 1954-1955. Malgré une rénovation en 1998, «elle est restée extrêmement bien conservée dans son état d’origine», se réjouit Bruno Corthésy. Qui cite les luminaires, les serrureries ou encore les pierres de revêtement.

Sans oublier le mobilier, réalisé sur mesure par la menuiserie Held, qui fournissait également les palaces du canton. Ces meubles pourront être admirés dans les différents locaux qui s’articulent autour de l’escalier monumental, en forme d’ellipse. En effet, les salles habituellement réservées aux sociétés locales ainsi qu’à des réunions politiques seront également visibles lors des JEP.

Une occasion de découvrir la salle de spectacle, avant qu’elle ne soit rénovée ces prochaines années: une demande de crédit d’étude devrait être adressée aux autorités et une démarche participative devrait débuter le mois prochain. «La salle accueille 150 manifestations et 400 réunions par an, détaille Yves Roulin. L’idée est notamment de construire une extension pour les événements plus intimistes, qui servirait également de salle de répétition ou de coulisses. Les Monuments historiques sont associés à la démarche.»

