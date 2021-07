Tradition lacustre – Plongée dans le patrimoine vivant de la pêche à Yvonand Alors que la commune accueillera sa traditionnelle Fête de la bondelle le 21 août, «24 heures» a pris le large avec le dernier pêcheur professionnel du village. Reportage. Rachel Barbara Häubi

Au large d’Yvonand, le pêcheur professionnel Pierre-Alain Chevalley s’apprête à lancer les filets. Jean-Guy Python

Le rendez-vous était prévu pour 4 h, au port d’Yvonand. La météo en aura décidé autrement. Il est finalement 6 h 30 lorsque le moteur de la modeste embarcation vrombit. Les premiers rayons du jour se frayent alors un passage à travers l’orage de la veille.

«Avec les pics à 70 km/h de cette nuit, les palées seront épuisées», remarque le pêcheur Pierre-Alain Chevalley, en épiant les fonds lacustres. «Les algues allongées signalent un fort courant.» Vissant sa casquette sur sa tête, et empoignant l’accélérateur, il conclut: «Ce sera une petite pêche.»

Ce dimanche matin, le lac de Neuchâtel a des airs de désert aquatique. Seuls quelques bipèdes sont de la partie. Si les bottes pataugent déjà dans la cale du bateau, le moral se maintient à flot. Car l’horizon s’éclaircit et le vent faiblit: l’eau devient un miroir que nous scindons de notre passage.

Les poissons se cachent à l’eau

Arrivé à la première bouée, à 45 mètres de profondeur, Pierre-Alain Chevalley lève un filet qui émerge par à-coups. «C’est le filet à bondelles», précise-t-il. Il ne manque plus qu’elles. «Depuis quatre ans, leur population a chuté», déplore-t-il en lançant un regard défiant vers une nuée de cormorans.

Après trois heures de travail, la pêche porte quelques fruits: quelques perches, deux palées, un brochet et un silure. «Ça ne couvre pas l’essence», constate-t-il, pourtant souriant. «Parfois, il suffit d’une seule bonne récolte pour que la donne change.»

On peut dire que Pierre-Alain Chevalley (47 ans) a mordu tôt à l’hameçon. Né de parents paysans, il s’initie à la pêche en autodidacte à 8 ans, en rivière, avec une canne en noisetier et un fil improvisé au bout duquel pendaient des plumes de poulets.

Ingénieur en environnement à temps partiel, il se lance dans l’aventure de la pêche professionnelle dès 2017, lorsqu’il reprend le flambeau de son prédécesseur, au grand bonheur des Tapa-Sabllia, les habitants d’Yvonand.

La résistance d’une tradition

De retour à terre, et après un café, Pierre-Alain Chevalley démaille les perches depuis son atelier, au «Village des pêcheurs». Niché près de l’embouchure de la Menthue, ce hameau a des airs canadiens. Une poignée de cabanons vétustes y témoignent du passé halieutique de la commune.

Elisabeth Bernarda, 73 ans, en garde des souvenirs d’enfance: «Mon père et mon grand-père ont filmé l’inondation du village en 1950», partage-t-elle devant un court-métrage, exposé contre une des bâtisses.

«La Menthue servait alors de port naturel. Aujourd’hui elle n’est plus draguée et impraticable», ajoute-t-elle en longeant la digue. Au milieu coule une rivière, à l’eau trouble, et barricadée par des feuillus déchus.

Les merles chantent, et les ronces reprennent leur droit sur des barques à l’abandon. Un espace atemporel, où tradition et nature se rencontrent, et parfois, se confrontent.

Le traditionnel village des pêcheurs d’Yvonand, un patrimoine en danger. Jean-Guy Python

En décembre dernier, un avis de démolition, émis par le canton, a sonné le glas du site. Et pour cause: les cinq baraques empiètent sur la réserve naturelle. «Dans le village, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre», explique la septuagénaire.

Sous la véranda d’une cabane condamnée, un feu crépite et deux hommes trinquent pour l’apéro dominical. Parmi eux, Jean-Louis Pahud, 63 ans, descendant d’une lignée de pêcheurs. Il se souvient du courrier de l’État: «Il m’aura fallu un mois pour réussir à l’ouvrir, tant l’idée de détruire les cabanons me rendait malade.»

Attachés aux lieux, les villageois ont fondé l’«Association pour la mise en valeur du Village des pêcheurs» et monté une exposition photographique en plein air, retraçant l’activité d’une dizaine de pêcheurs professionnels.

«L’idée est d’ouvrir cet espace au public de manière didactique, pour préserver le patrimoine et transmettre l’histoire de la pêche aux générations futures», note la membre du comité.

Un savoir-faire réinventé

Plus qu’une tradition, la pêche est un savoir-faire qui se renouvelle. Avec son amie Cécile, Pierre-Alain Chevalley déborde de projets. Comme l’instauration d’une pêcherie leur permettant de «vivre entièrement de la pêche». En passant par la valorisation des produits locaux.

Concentrée, Cécile taille le brochet sous l’œil attentif de son compagnon. Derrière sa frange sombre, des yeux brun-vert aux reflets joyeux. «On en fera une terrine maison, avec des bolets qu’on cueillera cet après-midi», se réjouit-elle. De quoi faire saliver les Tapa-Sabllia et les futurs visiteurs.

Cuisinière de profession, la Vaudoise transforme les récoltes lacustres en mets gustatifs. Comme le silure, longtemps négligé par les pêcheurs. «Préparée correctement, sa chair est excellente», souligne le couple. À Yvonand, la pêche n’a pas dit son dernier mot.

