Abo L’envers du progrès – Plongée dans l’enfer du cobalt congolais Pourtant assis sur un gigantesque filon d’un minerai crucial au virage énergétique, les habitants du sud-est de la République démocratique du Congo (RDC) restent noyés dans la misère.

Des mineurs artisanaux creusent le sous-sol de la province du Lualaba, au sud du Congo-RDC. THÉOPHILE SIMON

Théophile Simon - à Kolwezi (République démocratique du Congo)

C’est un minerai aux propriétés chimiques prodigieuses, longtemps relégué à d’obscurs alliages industriels, qui entre aujourd’hui dans la composition de la plupart des batteries électriques produites sur Terre. Il nous permet d’espérer nous sevrer un jour des énergies fossiles et, sans surprise, on se l’arrache. Depuis la fin des années 90, sa demande a été multipliée par six, et devrait encore doubler d’ici à la fin de la décennie. Le cobalt, un sous-produit du cuivre surnommé «or bleu» en raison de ses reflets gris-bleu, déferle sur le monde.