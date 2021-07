[4/42] À Vaud l’eau – Plongée dans les entrailles des Alpes façonnées par l’eau La région de Leysin offre un incroyable terrain d’aventures souterraines qu’un guide spéléologue rend accessible aux novices. Romaric Haddou

Excursion dans l’aven Artère, à Leysin, en compagnie du guide Laurent Hyvert (au premier plan). Laurent de Senarclens

En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, l’aven Artère a englouti Laurent Hyvert. Ne reste qu’un trou dans la montagne, entouré de rochers et de végétation. Le spéléologue des Ormonts n’est pas très loin, mais il est déjà hors de notre vue. Et pour cause, il vient d’emprunter une porte vers «un autre univers». Un monde souterrain que l’eau façonne depuis des millénaires en rongeant le calcaire.

C’est pour le rendre accessible au plus grand nombre que le guide a lancé Swiss Caving. Depuis quatre ans, la société propose des excursions souterraines (voir encadré) dans deux grottes de Leysin: l’aven Artère et le gouffre du Chevrier.

«Il y a plus de 300 cavités à Leysin, mais seules quelques-unes sont propices à l’accompagnement de néophytes. Comme il s’agit en plus d’un environnement fragile, je me limite à ces deux-là en réalisant toujours le même circuit. Ici, on fait de la découverte et un peu de sport. Pour les grosses explorations et une pratique régulière, il faut s’inscrire dans un club», résume Laurent Hyvert, l’un des deux seuls guides spéléos certifiés en Suisse romande.

L’entrée de l’aven Artère était «grande comme un terrier de renard» quand des jeunes du Spéléo Club Jura ont constaté que de l’air froid s’en échappait. Derrière se cachent pourtant d’énormes cavités. Le guide Laurent Hyvert (debout, en noir) fait découvrir cet univers aux touristes. Laurent de Senarclens

Pour un novice, la descente d’une heure et demie dans l’aven Artère constitue déjà une belle aventure. Un petit trou dans la montagne, donc, pour commencer. «Grand comme un terrier de renard, en 2015, lorsqu’il a été découvert par des jeunes du Spéléo Club Jura. De l’air froid s’en échappait, ils ont compris qu’il y avait quelque chose derrière», explique le passionné.

C’est peu dire. Après l’étroiture d’entrée qui semblait avoir «englouti» le guide, nous arrivons rapidement dans «la grande salle». Une cavité de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, barrée, au fond, par une paroi parfaitement lisse appelée miroir de faille. «C’est l’un des plus longs de la région, il fait plus de 60 mètres.» L’occasion d’en apprendre plus sur cette spécificité géologique ainsi que sur les différentes concrétions que sont les fistuleuses, les stalactites et les stalagmites.

Vaud est un paradis pour les spéléos Afficher plus La spéléologie, c’est s’inviter dans une «histoire entre l’eau et le calcaire», image le guide Laurent Hyvert. De l’eau, il y en a un peu partout; du calcaire, beaucoup moins. En l’occurrence, le canton de Vaud est «très bien doté», indique Vivien Moinat, président du Groupe Spéléo Lausanne. «Du calcaire, il y en a dans le Jura et dans les Alpes, deux endroits parfaits pour la spéléologie. Le gypse offre aussi des possibilités, comme au col de la Croix, du côté des Diablerets. Par contre, le Plateau, c’est de la mollasse et il n’est pas possible d’y pratiquer, hormis dans de vieilles mines. Il y en a quelques-unes dans le canton, mais elles sont souvent instables, et nous déconseillons d’y aller», détaille le spécialiste. Son club est «l’un des plus vieux et des plus actifs du canton». Il compte une cinquantaine de membres et des milliers d’heures d’exploration, en particulier dans la région de Leysin et à la vallée de Joux. «L’une des plus grosses cavités est la grotte aux Fées, à Vallorbe, proche de la grotte touristique de l’Orbe. Il faut se rendre compte que la grotte aux Fées faisait seulement 300 m en 2004 alors que nous dépassons désormais les 30 kilomètres de réseau, souligne Vivien Moinat. La plus grande cavité de Suisse est le gouffre du Hölloch, dans le canton de Schwytz, avec ses 200 kilomètres de galeries, il fait même partie des quinze plus grandes cavités du monde.» En plus des explorations, le Spéléo Club Lausanne propose à ses membres des visites de grottes, participe au Passeport Vacances, collabore avec la gendarmerie et la Rega pour mener des opérations de secours et se charge, avec d’autres clubs vaudois, de dépolluer les sites en partenariat avec l’État de Vaud. «Il y a une énorme pression sur les milieux naturels et on retrouve beaucoup de déchets, du petit bout de plastique aux gros objets comme de l’électroménager, voire des voitures. Je vous laisse imaginer les dégâts qu’ils peuvent faire s’ils restent des centaines d’années sous terre. Il est important de prendre soin de ce milieu très fragile», rapporte Vivien Moinat.

Chaque élément de la grotte raconte une histoire que Laurent Hyvert se charge de lire. Il est question de roches, de gaz et surtout d’eau. Car c’est à elle que l’on doit tout. «Elle s’écoule ici depuis des dizaines de millions d’années. Le calcaire est soumis à l’érosion et c’est ce qui crée ces puits, ces galeries et ces cavités. C’est justement parce qu’il y a du calcaire que la région est propice à la spéléologie (voir encadré). Cette couche géologique, ce sont les sédiments qui tapissaient le fond des mers il y a très longtemps et qui sont montés avec les Alpes. En montant, la roche s’est craquelée et a permis à l’eau de s’infiltrer.»

À l’intérieur de la grotte, la température oscille entre 4 et 6 degrés. Le taux d’humidité est de 100%. Laurent de Senarclens

Dans l’aven Artère, le taux d’humidité est de 100% et la température oscille entre 4 et 6 degrés. Après la «grande salle», nous arrivons dans un méandre encore actif où s’écoule un petit ruisseau. Il serpente une vingtaine de mètres et puis s’en va, en glissant sous une roche pour ne jamais réapparaître. «Probablement qu’il alimente ensuite le réseau jusqu’à Aigle.» Et d’où vient-il? «Il y a trois hypothèses: une infiltration depuis le lac de Mayen, la fonte des névés dans les lapiaz et la condensation de l’atmosphère contre la paroi.»

Découvert il y a six ans, l’aven Artère n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. Comme pour la plupart des grottes, sa compréhension passe par des heures d’exploration. Laurent Hyvert s’y attelle, comme d’autres. «Il y a encore quelques galeries et des sorties accessoires à trouver. Le bas est bloqué, il a été broyé par les mouvements de terrain, l’homme ne passera pas. En amont, par contre, il reste des choses à voir et deux entrées sont en cours de désobstruction.»

«L’eau s’écoule ici depuis des dizaines de millions d’années. Le calcaire est soumis à l’érosion et c’est ce qui crée ces puits, ces galeries et ces cavités. Cette couche géologique, ce sont les sédiments qui tapissaient le fond des mers il y a très longtemps et qui sont montés avec les Alpes.» Laurent Hyvert, guide de spéléologie à la tête de la société Swiss Caving

Dernière partie de la visite, au-dessus du méandre. C’est un petit parcours aventure où il faudra «travailler l’intimité avec la grotte», c’est-à-dire ramper, se contorsionner, s’immiscer entre les différentes couches de roche. Le premier à s’y être aventuré est un fils de guide, il avait 10 ans. Encore quelques efforts pour enfin s’offrir deux jolies descentes en rappel, de 10 mètres chacune, et la boucle souterraine est presque bouclée. Retour à la grande salle, où quelques rochers ont été disposés afin de former une table et des bancs. «Certains groupes s’offrent une petite fondue avant de remonter à la surface! On est bien ici, loin de l’agitation du monde», apprécie le guide.

Laurent Hyvert observe une des nombreuses concrétions visibles dans l’aven Artère. Laurent de Senarclens

Le concept semble en tout cas séduire puisqu’il ne reste que quelques créneaux disponibles pour une sortie durant l’été. «Ce n’est pas mon activité principale, mais c’est vrai que je me prends au jeu. C’est aussi un atout touristique pour la région, une manière de se démarquer des autres stations. À Leysin, il y a un monde entier à découvrir sous terre.»

En balade avec Swiss Caving Afficher plus La société Swiss Caving de Laurent Hyvert propose des excursions dans deux cavités de la région de Leysin. À l’aven Artère, il est possible de s’initier à la spéléologie dès l’âge de 8 ans et de tester le «parcours aventure underground». La dégustation d’une fondue souterraine est en option. Au gouffre du Chevrier, le guide organise également des sorties d’initiation, mais aussi des treks jusqu’à 650 mètres de profondeur. Des prestations à la carte sont aussi disponibles pour des visites de cavité, des treks ou des traversées de montagne, que ce soit dans la région de Leysin, ailleurs en Suisse ou même à l’étranger. Il n’y a pas de prérequis stricts, si ce n’est une condition physique adaptée à la durée et aux spécificités de l’excursion. Il n’est pas non plus impératif d’avoir acquis des techniques propres à la discipline puisque certaines cavités se prêtent très bien aux premiers pas souterrains des novices. À noter que Swiss Caving facture la demi-journée de guide 390 francs et la journée entière 690 francs.

À l’aven Artère, deux rappels de dix mètres clôturent la boucle souterraine. Laurent de Senarclens

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.