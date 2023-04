Abo Abus en milieux religieux – Plongée dans l’univers tentaculaire des dérives spirituelles Notre enquête révèle des abus en partant des soins sous copyright jusqu’aux communautés catholiques. Comment notre pays gère-t-il ses dérives sectaires? Plongée dans des mondes sous emprise.

La pandémie a relancé le débat sur les abus en milieux spirituels. HELEN MC GEACHY

Il y a bientôt un an, le débat sur les dérives sectaires et leur surveillance était relancé en Suisse. Philippe Nantermod, conseiller national PLR, attaquait le label Demeter, estimant inconvenant de payer plus cher pour des légumes cultivés grâce à une méthode anthroposophe, basée en partie sur des énergies occultes. Il interpellait aussi le Conseil fédéral sur le suivi des «dérives sectaires». La pandémie avait remis dans la lumière ces univers spirituels, très souvent antivax.