Vulgarisation scientifique – Plongée dans un trou noir avec Michel Mayor Une bande dessinée emmène à la découverte des principaux concepts de l’astrophysique, avec le Prix Nobel vaudois comme guide. Caroline Rieder

Une planche de «Ici l’univers. Voyage en astrophysique», où le personnage de Michel Mayor dévoile le nombre d’étoiles estimé dans l’univers. HELVETIQ

Il court, il court, Michel Mayor. Normal pour le Vaudois qui a reçu en 2019 le Prix Nobel de physique pour avoir découvert, en 1995, avec son doctorant de l’époque Didier Quéloz, rien moins que la première planète située hors du système solaire. Mais on peut désormais voir le professeur honoraire de l’Université de Genève bondir de cases en cases lorsqu’on ouvre «Ici l’univers. Voyage en astrophysique», une BD de vulgarisation scientifique à la fois très instructive et pleine d’humour.

À lire aussi Abo Les chasseurs d’autres mondes décrochent la lune

S’il a préfacé l’ouvrage, relu et validé son contenu, le scientifique y intervient seulement en tant que personnage. Cette apparition, il la doit à Jérémie Francfort, auteur d’une thèse en cosmologie à l’Université de Genève, ainsi qu’à Herji, dessinateur genevois originaire de Sainte-Croix. Lorsque le premier parle de son travail au second, celui-ci imagine tout de suite comment expliquer visuellement ces notions complexes.

Que s’est-il passé une seconde après la naissance de l’univers? DR

«Chaque scientifique a sa manière de traduire ses équations en images: les miennes ne sont peut-être pas celles de mes collègues. Il a fallu que je rende cela compréhensible pour Herji, pour qu’il puisse l’expliquer ensuite», détaille Jérémie Francfort. Ils imaginent ensuite le personnage de la cosmologue Céleste et pensent lui adjoindre Michel Mayor: «On l’a rencontré ensemble. Il a été très enthousiaste.»

«Je ne voulais surtout pas que cela ressemble à un cours de physique en BD». Herji, dessinateur

Après quelques pages, les deux personnages sont rejoints par Valentine, la nièce adolescente de Céleste: «Elle apporte un peu de fraîcheur et pose les questions que le public pourrait se poser», remarque Herji. Le rythme est vif, avec des dessins de différents formats qui sortent des cases classiques, où les couleurs vives y alternent avec le noir de l’espace. «Je ne voulais surtout pas que cela ressemble à un cours de physique en BD», poursuit-il.

Rouleau à pâte

Emmenés par le trio, les lecteurs découvrent la physique de Newton, la relativité, le Bing Bang ou encore les trous noirs. Ces mystérieux invisibles que les auteurs nomment joliment les «rock star de la galaxie», tant ils intriguent et fascinent.

Que se passe-t-il dans un trou noir? Les réponses sont encore hypothétiques. DR

Les notions très complexes sont toutes imagées. Les composants élémentaires de l’univers sont présentés à l’aide de poupées russes, l’extrême difficulté pour résoudre les équations d’Einstein est comparée aux prévisions météo, tandis qu’une notion peu connue du grand public comme le redshift, soit le «décalage vers le rouge», est très précisément expliquée et illustrée à l’aide notamment d’un… rouleau à pâte.

Quoi de mieux qu’un drap de plage quadrillé pour expliquer la distorsion de l’espace-temps? DR

Malgré son ton humoristique – on y voit par exemple Michel Mayor et Einstein devisant à la plage en slip de bain – le livre s’adresse aux adultes, même s’il est accessible dès 14 ans. Car par moments il faut s’accrocher un peu: «C’est un sujet technique qui nécessite de donner un certain nombre d’informations», relève Jérémie Francfort. «Nous voulions vulgariser, mais pas au point de ne plus rien dire à force de simplification», résume Herji.

Le livre Afficher plus «Ici l’univers. Voyage en astrophysique»

Herji et Jérémie Francfort

Ed. Helvetiq, 64 p.

Caroline Rieder est journaliste à la rubrique culture-société depuis 2013. Elle s'occupe en particulier de la littérature romande, mais se penche aussi avec intérêt sur la littérature jeunesse, et divers sujets culturels et sociétaux. Plus d'infos @caroline_rieder

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.