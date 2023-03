Travaux de rénovation à Lausanne – Plongée en apnée jusqu’en 2024 pour la piscine de Mon-Repos Les bassins fermeront pour d’importants travaux dès le 1er avril. Les abonnés actuels accéderont gratuitement au Centre aquatique de la Vaudoise aréna. Mathias Délétroz

Les titulaires d’abonnements à la piscine de Mon-Repos pourront bénéficier gratuitement du Centre aquatique de la Vaudoise aréna pour la durée des travaux. 24 heures/Odile Meylan

Les plus de 600 nageurs quotidiens de Mon-Repos laisseront leur place aux perceuses pour neuf mois. Après 50 ans d’utilisation, la piscine fermera ses portes du 1er avril au 1er janvier 2024 pour d’importants travaux de rénovation.

Au menu du chantier devisé à 3,1 millions de francs, c’est l’ensemble du système sanitaire, qui sera remplacé. WC, douches et vestiaires deviendront, eux, accessibles sans différences de genre. Une mesure visant avant tout à réduire l’exposition à la nudité.

Les 23 nouvelles cabines seront élargies afin d’accueillir plus confortablement les usagers, et particulièrement les parents avec de jeunes enfants ou les personnes à mobilité réduite accompagnées. Pour ces dernières, plusieurs aménagements sont prévus: nouvel ascenseur accessible dès le hall d’entrée, WC et douches adaptés, ainsi qu’un élévateur mobile pour entrer dans les bassins.

Aménagements pour les abonnés

La Municipalité de Lausanne a annoncé faire un geste. Jusqu’à la fin des travaux, elle offre l’accès au Centre aquatique de la Vaudoise aréna aux près de 400 personnes possédant un AquaPass Regio annuel acheté dans une piscine de Lausanne (Mon-Repos et Bellerive) depuis le 1er avril 2022, ainsi qu’aux près de 100 Lausannois ayant acheté ce même AquaPass Regio dans une autre commune.

La mesure s’applique également lors du renouvellement d’un abonnement, mais elle ne concerne pas les nouveaux abonnements achetés durant la période de fermeture. Pour en profiter, il suffira de se rendre au guichet du Centre aquatique dès le 1er avril avec son abonnement AquaPass Regio.

Profitant de ces travaux, les vestiaires, les sanitaires et les douches des deux clubs d’arts martiaux présents dans le bâtiment seront rénovés.

