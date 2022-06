Un cadeau, un challenge, un piège? Pour imaginer le volet mudac de l’exposition d’ouverture du quartier des arts lausannois, Marco Costantini a travaillé à partir d’un mot – train – que notre quotidien a rendu terriblement ordinaire. Il lui a été soufflé par les directions des trois musées de Plateforme 10 qu’on imagine le regard tourné vers la gare voisine pour le choisir comme héraut de cet événement inaugural.

À partir de là… c’est carte blanche à son imaginaire jusqu’au top départ de la chasse aux objets avec des négociations, parfois longues, pour les obtenir. «On prépare des dossiers et, parfois, glisse celui qui est aussi directeur adjoint du mudac, il faut bluffer, dire que tel artiste est d’accord pour que d’autres suivent. Cette fois, avec mes collègues de Photo Élysée et du MCBA, on a pu gagner beaucoup de temps en mutualisant des demandes de prêt et en se conseillant des artistes.»