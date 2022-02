Cantonales 2022 – Les enjeux régionaux 5/10 – PLR et Verts ont les dents longues dans le Gros-de-Vaud Un changement d’apparentement brouille les pronostics. Le 2e siège socialiste et celui des Vert’libéraux semblent être en danger. Sylvain Muller

Verts et Socialistes font campagne côte à côte dans le Gros-de-Vaud aussi (comme ici lors d’un marché du jeudi matin à Echallens), mais les premiers pourraient bien voler le 2 e siège des seconds. Patrick Martin

Statu quo? Petit changement? Grand changement? Bien malin qui peut dire à quoi ressemblera la députation du Gros-de-Vaud au soir du 20 mars prochain. Les données de base sont: huit places disponibles et sept sortants se représentant. Mais ils et elles sont quarante, en plus, à vouloir s’emparer du siège disponible et – pourquoi pas? – pousser dehors un ou une des députés en place. Stable depuis dix ans, la recette de la députation du district du centre du canton (2 UDC, 2 PLR, 2 socialistes, 1 Vert et 1 Vert’libéral) pourrait donc évoluer, pour plusieurs raisons.