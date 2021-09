Éditorial - PLR: place au programme de campagne

Lorsque les locomotives électorales des partis entrent dans un congrès de renouvellement des candidats, en deviennent-ils des éléphants dans un magasin de porcelaine? Tonnerre de Brest, leurs avis ne sont pas toujours suivis. Lorsque Pierre-Yves Maillard a voulu marquer sa préférence - au nom de la «diversité» - pour l’employée de commerce d’Avenches Roxanne Meyer, c’est l’Yverdonnoise Cesla Amarelle qui s’est imposée. Pascal Broulis n’a pas donné le nom de son favori, mais en avançant que le Nord au sens large devait avoir sa place au Conseil d’État, il pensait très fort à son poulain Alexandre Berthoud. Quant au disciple de Jacqueline de Quattro, le pourtant double champion d’Europe de judo Sergei Aschwanden, ce dernier a été battu sur ippon. De là à dire que les consignes des futurs anciens ministres ne comptent plus…

Donc, le PLR, la base de ses délégués en tout cas, continue à chercher la voie pour rester le plus grand parti du canton et s’offre quelques réponses. Non, il n’est pas prêt à miser sur la relève juste pour miser sur la relève. Il a estimé que partir à trois avec une sortante et le potentiel électoral de deux conseillers nationaux était plus porteur et laissait la porte ouverte à une alliance qui ne sera pas facile à trouver. Quitte à perdre, l’UDC voudra sûrement le faire sans son «allié» historique. Et on ne voit pas pour l’instant au Centre ou chez les Vert’libéraux la figure totalement incontournable pour que liste d’entente devienne machine à gagner. Tout ça, sans toujours savoir ce que vont faire exactement les Vertes et les Verts.

Réimaginer une fiscalité plus en phase avec son ADN

Reste que désormais, le PLR a posé son jeu. Il peut donc ripoliner un programme commun pour porter ensemble les trois candidats. Sur deux dossiers phares et plus en phase avec l’ADN du parti que celui du grand argentier actuel: retisser les liens avec les communes autour de la facture sociale et réimaginer une politique fiscale. On pourrait y ajouter inventer une transition écologique qui carbure à l’investissement, à l’entrepreneuriat plutôt qu’aux taxes. Et comme le parti a décidé de ne pas limiter les mandats des siens, cette stratégie peut s’inscrire sur le très long terme, même si les plans quinquennaux sont plutôt d’obédience communiste.

Claude Ansermoz Afficher plus Lausanne, 23 septembre 2020, Claude Ansermoz, rédacteur en chef du journal «24 heures». Florian Cella/24Heures

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. @Cansermoz

