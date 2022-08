Fortes intempéries – Pluies proches des records dans le centre et l’est de la Suisse Des précipitations importantes ont eu lieu dans plusieurs régions du pays entre vendredi et samedi matin, provoquant notamment des débordements de rivières.

Les précipitations tombées en 24 heures se sont parfois approchées de valeurs records en Suisse centrale et orientale. (Photo d’archives) KEYSTONE/Urs Flueeler

Depuis mercredi, les quantités de pluie tombée ont parfois frôlé des records, surtout dans les régions centrales et orientales de la Suisse. C’est le sommet du Säntis qui a été le plus arrosé, avec 180 litres au mètre carré.

Le lac de Walenstadt, dans les cantons de Saint-Gall et de Glaris, est lui monté de 80 centimètres. Il a ainsi presque retrouvé son niveau normal, indique SRF Meteo sur Twitter samedi matin. Il avait déjà profité des pluies des jours précédents.

Outre le Säntis, Meteonews annonce également des quantités de pluie considérables pour des stations de mesure situées à plus faible altitude, dans les Préalpes centrales et orientales. Entre vendredi et samedi matin, les précipitations ont atteint 173 litres par mètre carré à Oberriet (SG), 149 litres à Altstätten (SG) et 144 litres à Weesen (SG).

Près d’Appenzell, la Sitter a partiellement débordé vendredi. Le canton de Thurgovie a appelé la population à ne pas s’approcher de la rivière. Il en a été de même pour la Thur. Dans le courant de la soirée, Alertswiss a toutefois levé les avertissements.

Dans le canton de Saint-Gall, les pompiers ont dû intervenir 200 fois vendredi soir, notamment pour des caves inondées. La route entre Weesen et Amden a été recouverte d’eau. Les pompiers du canton de Schwytz ont également eu fort à faire. En raison d’un glissement de terrain, la route entre Seewen et Lauerz a été fermée pour tout le week-end.

Les sols absorbent bien la pluie

Les précipitations tombées en 24 heures se sont parfois approchées de valeurs records en Suisse centrale et orientale. Selon Meteonews, il est tombé à Altstätten et à Innerthal (SZ) la deuxième plus grande quantité de pluie jamais mesurée.

Les sols desséchés ont toutefois bien absorbé l’humidité. Selon les météorologues, le niveau des ruisseaux et des rivières a certes augmenté, mais n’a pas causé de problèmes majeurs.

Il est tombé beaucoup moins de pluie à l’ouest, au Tessin et en Valais. Selon le radar de MétéoSuisse, il n’a plu localement qu’entre 2 à 20 litres par mètre carré entre vendredi et samedi matin. Au Tessin, fortement touché par la sécheresse, il n’est tombé qu’entre un demi-litre et deux litres par mètre carré.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.