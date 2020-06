Affaire George floyd – Plus 600 ONG ont demandé une session spéciale à Genève Pour l’organiser, un tiers des 47 Etats membres doivent soutenir l’organisation d’une discussion sur la situation aux Etats-Unis.

La présidente du Conseil des droits de l'homme Elisabeth Tichy-Fisslberger. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Plus de 600 ONG ont demandé à la présidente du Conseil des droits de l'homme une session spéciale sur la situation aux Etats-Unis après le décès de l’Afro-Américain George Floyd. Aucun Etat n’a en revanche encore officiellement lancé une telle requête.

Une lettre de ces ONG a été acheminée lundi dernier auprès de la présidente du Conseil Elisabeth Tichy-Fisslberger, a affirmé vendredi à la presse à Genève le porte-parole de l’instance onusienne. Pour organiser une session spéciale, un tiers des 47 Etats membres doivent soutenir l’organisation d’une telle discussion.

Lors d’une récente réunion, avant la reprise lundi prochain de la 43e session du Conseil suspendue il y a trois mois, les pays avaient observé une minute de silence en hommage à l’Afro-Américain décédé et au mouvement de protestation aux Etats-Unis. Outre une session spéciale, la question des violences policières et des discriminations raciales pourrait être abordée mardi et mercredi lors du débat général prévu sur le racisme.

Ou lors d’un débat urgent pendant la session la semaine prochaine. Cette semaine, la mission des Etats-Unis auprès de l’ONU à Genève avait dénoncé le décès de l’Afro-Américain et salué des manifestations calmes dans la plupart des cas.

Plusieurs dizaines de résolutions prévues

De son côté, Human Rights Watch (HRW) estime que «cette situation devrait être abordée par le Conseil des droits de l'homme qui a un certain nombre d’instruments pour le faire». Et «qu’il y a large reconnaissance que c’est une question importante qui devrait être examinée».

«Les Etats-Unis ne devraient pas exempts d’une surveillance internationale», ajoute le chef du bureau de l’ONG à Genève, John Fisher. Selon l’ONG, «'il ne devrait pas y avoir un seul rapport mais plutôt un large dispositif pour faire face au racisme systématique dans le pays». Le président américain «Donald Trump n’a pas reconnu la gravité de la situation», affirme encore le responsable de HRW.

La reprise de la session du Conseil lundi aura lieu de son côté conformément aux recommandations de distanciation physique. Au total, moins de 230 personnes pourront être présentes dans la salle. Plusieurs dizaines de résolutions, dont le lancement possible d’une mission d’établissement des faits sur les violations des droits de l'homme en Libye, devront être discutées par les différents Etats membres.

( ATS/NXP )