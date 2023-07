Cyclisme – Plus de 130 cyclistes suisses aux Mondiaux combinés C’est une délégation record qui mettra le cap sur Glasgow, début août, pour les premiers championnats du monde de cyclisme combinés. Toutes les disciplines seront au programme. Renaud Tschoumy

Nino Schurter (ici après son titre mondial aux Gets l’an passé) rééditera-t-il ce geste, début août, à Glasgow? AFP

Plus de 130 cyclistes suisses, hommes et femmes et toutes compétitions confondues, ont été sélectionnés par Swiss Cycling pour participer aux premiers championnats du monde combinés, à Glasgow (Écosse), du 3 au 13 août prochains. Des compétitions sont au programme dans toutes les disciplines cyclistes. Il s’agira du plus grand événement jamais organisé dans l’histoire du cyclisme.

Les chances helvétiques d’obtenir des places de choix et des médailles sont bonnes, même si le niveau au sommet de l’élite mondiale augmente chaque année, de même que le nombre de nations capables de viser le podium.

Par exemple, des athlètes suisses défendront leur titre dans plusieurs disciplines. L’exemple le plus marquant est celui de Nino Schurter (37 ans), qui a décroché sa dixième médaille d’or mondiale en cross-country aux Gets (France) en 2022. Les équipes de Swiss Cycling s’élanceront également en tant que tenantes du titre dans les compétitions par équipes de cyclisme sur route et de VTT.

En cyclisme sur route, six athlètes élite ont été retenus côté masculin (Stefan Küng, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Silvan Dillier, Marc Hirschi et Fabian Lienhard) et quatre pour les épreuves féminines (la Genevoise Elise Chabbey, Marlen Reusser, Elena Hartmann et Nicole Koller).

En VTT, Swiss Cycling comptera en cross-country élites sur huit hommes (Vital Albin, Mathias Flückiger, Lars Forster, Andri Frischknecht, Marcel Guerrini, Thomas Litscher, Joel Roth et bien sûr Nino Schurter) et sept femmes (Ramona Forchini, Sina Frei, Steffi Häberlin, Linda Indergand, Alessandra Keller. Nicole Koller et Jolanda Neff).

Les Romands sélectionnés

PISTE . Élite. Femmes: Léna Mettraux (Echallens). Hommes: Noah Bögli (Nods), Valère Thiébaud (Vilars NE).

BMX . Freestyle Élite. Femmes: Nikita Ducarroz (Genève/Holly Springs). Racing Élite. Femmes: Thalya Burford (Troinex), Zoé Claessens (Villars-sous-Yens). Hommes: Renaud Blanc (Carouge). Racing M19. Femmes: Inès Claessens (Villars-sous-Yens). Hommes: Alexandre Emmel (Grandson).

VTT . Cross-country M23. Femmes: Ronja Blöchlinger (Bienne). Hommes: Maxime L’Homme (Bulle). Descente Élite. Femmes: Camille Balanche (Bienne), Lisa Baumann (Montalchez). Descente M19. Hommes: Fridolin Amiguet (Aigle). Marathon Élite. Femmes: Sandra Stadelmann Hushi (Delémont). Hommes: Alexandre Balmer (La Chaux-de-Fonds), Loïc Blanc (Le Locle), Martin Fanger (Genève), Fabien Monnier (Ayent), Xavier Morandi (Morges).

ROUTE. Élite. Femmes: Elise Chabbey (La Croix-de-Rozon). M19. Messieurs: Victor Benareau (Vicques).

PARA-CYCLING. Route Élite. Femmes: Celine van Till (Genève). Messieurs: Laurent Garnier (Grandson). Piste standing. Messieurs: Laurent Garnier (Grandson).

TRIAL . Élite. Messieurs 20 pouces: Johan Buchwaler (Vicques), Lucien Leiser (Courroux). Messieurs 26 pouces: Vito Gonzalez (Malleray-Bévilard), Loïc Vuillème (Delémont).

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

