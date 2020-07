Coronavirus – Plus de 15 millions de cas détectés dans le monde La progression de la pandémie de Covid-19 sur la planète a franchi un nouveau cap symbolique mercredi. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché.

Le chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu'une part du nombre réel de cas. AFP

Plus de 15 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 16H00 GMT. Plus d'un million de nouveaux cas ont été recensé en moins de cinq jours.

Au moins 15'007'291 cas, dont 617'603 décès, ont été détectés, notamment aux Etats-Unis, pays le plus touché avec 3'915'780 cas (142'312 morts) et dans la zone Amérique latine et Caraïbes (3'956'997 cas dont 167'377 décès). En sept jours, plus de 1,6 million de nouveaux cas ont été enregistrés dans le monde.

Le chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu'une part du nombre réel de cas, de nombreux pays n'utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage.

Course au vaccin

Face à la pandémie, les Etats-Unis ont précommandé mercredi 100 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le Covid-19.

«Le gouvernement américain a passé une commande initiale de 100 millions de doses pour 1,95 milliard de dollars et pourrait acquérir jusqu'à 500 millions de doses additionnelles» du projet de vaccin développé par la biotech allemande Biontech et le laboratoire américain Pfizer, selon les deux entreprises.

Après de premiers résultats encourageants, ce projet de vaccin entre dans une phase décisive d'essais cliniques à grande échelle. Mardi, Londres avait annoncé le pré-achat de 30 millions de doses auprès des deux entreprises.

Trump change de ton

Trump change de tonLongtemps accusé de déni face à la pandémie, le président Donald Trump a spectaculairement changé de ton après que le nombre de cas enregistrés en 24 heures aux Etats-Unis a dépassé 60'000 pour le huitième jour consécutif. Il a admis mardi une récente «hausse inquiétante des cas» dans le Sud du pays.

AFP

«Nous demandons à tout le monde de porter un masque quand la distanciation physique n'est pas possible», a-t-il lancé après avoir jusqu'ici défendu la «liberté» individuelle en la matière.

( AFPE/NXP )