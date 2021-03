Journée mondiale – Plus de 2 milliards de Terriens n’ont pas d’accès direct à l’eau L’ONU et l’Unesco alertent sur la pénurie à venir de l’or bleu, souvent négligé et gaspillé. La pandémie accroît les inégalités entre pays riches et pauvres. Virginie Lenk

Environ 830’000 personnes meurent chaque année de diarrhées à cause du manque d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène des mains. BSIP via AFP

Comment quantifier ce que représentent 443 millions de journées d’école perdues tous les ans à cause des maladies liées à l’eau? Que faire pour raccourcir les trente minutes imposées à des centaines de millions de femmes et enfants dans le monde pour aller chercher de l’eau et qui les exposent aux risques d’agressions et de viols? Comment freiner la propagation du Covid-19 si des milliards de personnes ne peuvent pas se laver les mains?

Ces questions et bien d’autres sont soulevées par le rapport de l’ONU publié lundi par l’Unesco à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. Elles renvoient les pays riches à la véritable valeur de l’eau, trop souvent considérée comme un bien évident et inépuisable. «Nous ne payons pas le prix juste de nos services d’approvisionnement et d’assainissement, explique Richard Connor, coauteur du rapport. Peu d’entre nous savent, par exemple, que le traitement de nos eaux usées coûte cinq fois plus que le traitement de l’eau propre qui entre dans nos logements.»