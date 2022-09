Protection de l’environnement – Plus de 200 mesures pour le Plan climat veveysan À l’échelle vaudoise, seule Lausanne possédait jusqu’ici une telle marche à suivre. Vevey espère réduire ses émissions directes de gaz à effet de serre de 94% d’ici à 2040. Hélène Jost

Les institutions culturelles veveysannes, dont le Musée Jenisch, devront revoir à la baisse leur consommation d’énergies fossiles. VQH

Face au changement climatique, Vevey passe de la parole aux actes. Un peu plus de deux ans après avoir déclaré l’urgence climatique, la Ville tient son Plan climat. Le document – non contraignant, précisons-le – a été présenté ce lundi par l’Exécutif. Il compte plus de 250 pages dans lesquelles sont analysés, entre autres, le contexte, le bilan carbone et la répartition des risques sur le territoire, sans oublier les changements à effectuer.

La Municipalité veut réduire ses émissions directes de gaz à effet de serre de 70% d’ici à 2032 et de 94% d’ici à 2040. Pour ce faire, elle mise sur plus de 200 mesures récoltées lors d’une vaste démarche participative. La population, les associations et autres personnes intéressées ont pu apporter leurs suggestions. Ces dernières ont ensuite été décortiquées et regroupées lors d’ateliers pour figurer, enfin, dans le Plan climat.

«Vevey possède de nombreux biens immobiliers. Nous avons donc un devoir d’exemplarité concernant leur rénovation et leur assainissement énergétique.» Pascal Molliat, municipal responsable des Bâtiments

Les propositions se divisent en deux catégories: celles qui concernent la consommation d’énergie et celles qui visent la protection contre les effets des bouleversements environnementaux. Si elles n’ont rien de très surprenant, elles présentent l’avantage d’aborder de façon transversale les changements prévus dans chaque domaine. Pour l’illustrer, chaque édile a donné un exemple d’action que ses services vont mener à bien. Et ils ont tous du pain sur la planche.

Tous les services concernés

Pascal Molliat, responsable du dicastère bâtiments, gérance et énergie, est en première ligne. «Vevey possède de nombreux biens immobiliers, a-t-il rappelé. Nous avons donc un devoir d’exemplarité concernant la rénovation et l’assainissement énergétique de nos bâtiments.» Pour ce faire, un programme précis sera établi en tenant compte de standards reconnus en matière d’efficacité et de durabilité.

Vincent Imhof, responsable des Travaux publics et de l’Économie, a choisi de mettre en avant l’amélioration de l’éclairage public, qui sera à terme mieux réfléchi et plus efficace. «Nous voulons des luminaires qui éclairent le sol et qui sont adaptés à leur environnement», a-t-il lancé. Également sous sa responsabilité, les vignes communales passeront progressivement au bio.

Participation des musées

La culture mettra aussi la main à la pâte. Les trois musées de la Ville sont en effet priés de revoir leur consommation d’énergies fossiles. Une requête qui concerne en particulier le Musée Jenisch, selon la municipale Alexandra Melchior. Un groupe de travail réunissant les directions des institutions et le bureau de la durabilité a été instauré dans ce but.

La thématique s’invite jusque dans les préaux, avec une volonté de rendre les cours d’école plus vertes et plus perméables. «Nous allons lutter contre les îlots de chaleur, a expliqué Laurie Willommet, chargée du secteur famille, éducation et sports. Cette mesure permet aussi la création de lieux de vie et de lien social.»

Chercher à inspirer

Les autres secteurs ne sont pas oubliés, de l’administration à la mobilité en passant par les finances et la cohésion sociale. «Ce Plan climatique est très attendu, a résumé la municipale responsable de la Durabilité, Gabriela Kämpf. De notre côté, nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir le présenter.»

«L’outil proposé par le Canton n’était pas adapté à nos besoins. Nous avons donc dû inventer beaucoup. Autant que d’autres puissent en profiter!» Gabriela Kämpf, municipale responsable de la Durabilité

Pour l’heure, à l’échelle vaudoise, seule Lausanne s’est dotée d’un plan de ce type, mais d’autres villes comme Yverdon ou Renens sont à bout touchant. Vevey espère en inspirer d’autres. «Le Canton propose un outil pour les petites communes, mais il n’était pas adapté à nos besoins, a relevé Gabriela Kämpf. Nous avons donc dû inventer beaucoup. Autant que d’autres puissent en profiter!»

Pour susciter l’adhésion de la population et des milieux concernés, différentes communications seront élaborées autour de ce plan. Une conférence sera proposée juste avant le Conseil communal jeudi 6 octobre à 18 h 30, tandis qu’une bourse aux projets sera lancée l’an prochain.

