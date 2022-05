Inauguration à Lausanne – Plus de 2000 personnes ont emprunté le tunnel du LEB samedi De nombreux voyageurs ont effectué un trajet inaugural à bord du train Lausanne-Echallens-Berche pour célébrer la fin des travaux du tunnel.

Tinetta Maystre, présidente du conseil d’administration des tl, Grégoire Junod, syndic de Lausanne, et Nuria Gorrite, conseillère d’État vaudoise, ont inauguré samedi le tunnel du LEB sous l’avenue d’Échallens. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le tunnel du train Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) a été inauguré samedi après cinq ans de travaux. Plus de 2000 personnes ont pu voyager en primeur dans le nouvel ouvrage de 1,7 km sous l’avenue d’Échallens. L’exploitation commerciale a démarré ce dimanche à l’aube.

Samedi, une fête populaire a réuni les usagers, les riverains, les autorités et les partenaires du projet à la Place de l’Europe à Lausanne. La présidente du Conseil d’État vaudoise Nuria Gorrite a notamment effectué le voyage inaugural aux côtés de Tinetta Maystre, présidente du conseil d’administration des Transports lausannois (tl), et de Grégoire Junod, syndic de Lausanne.

L’exploitation commerciale et la réouverture des gares du LEB à Union-Prilly, Lausanne-Flon et Chauderon, auront lieu dimanche dès 05h15. Le LEB ralliera à nouveau son terminus de Lausanne-Flon et optimisera en même temps son horaire de deux minutes entre Prilly et Lausanne.

De gauche à droite: Florence Germond, municipale de Lausanne, Grégoire Junod, syndic de Lausanne, Jean-Marc Chatelan, vice-président du conseil d’administration du LEB, Nuria Gorrite, conseillère d’État vaudoise, Tinetta Maystre, présidente du conseil d’administration des tl et Alain Gillieron, Syndic de Prilly, le samedi 14 mai à Lausanne. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Retour à la normale

La mise en service du tunnel marque le retour à la normale pour les voyageurs du LEB, le train circulant à nouveau sur l’entier de sa ligne. Ils pourront profiter d’une offre solide avec une cadence au quart d’heure entre Lausanne-Flon et Echallens pleinement opérationnelle, affirme le communiqué du Canton.

Avant la mise en service, les équipes ont pu pendant trois semaines réaliser une série d’essais et tester tous les systèmes. Les mécaniciens, les chefs de circulation, les maintenanciers et les spécialistes de la ligne électrique ont été formés. Un exercice d’évacuation, organisé en collaboration avec les services de secours, a eu lieu le 4 mai.

Pour le canton qui a initié le projet et l’a financé avec la Confédération, pour les tl qui ont réalisé les travaux, et pour les communes de Lausanne et Prilly également partenaires, c’est la fin d’un immense chantier de cinq ans qui a permis de sécuriser les déplacements sur l’avenue d’Échallens, théâtre jusque-là de plusieurs accidents, et d’optimiser l’exploitation du LEB. Le montant des travaux s’élève à 136 millions.

ATS

