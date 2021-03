Accidents en Suisse – Plus de 220 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2020 Les accidents de la circulation ont fait 227 victimes l’an dernier, contre 187 en 2019. Les décès concernent avant tout les occupants de voitures, les motocyclistes et les cyclistes, selon l’Office fédéral des routes.

Le nombre de personnes tuées et grièvement blessées a de nouveau augmenté en 2020. Police cantonale de Soleure

L’an dernier, 227 personnes ont perdu la vie en Suisse dans un accident de la circulation, contre 187 en 2019. Les personnes grièvement blessées sont au nombre de 3793 (3639 en 2019), selon la statistique des accidents 2020 de l’Office fédéral des routes (OFROU).

Les accidents mortels ont concerné avant tout les occupants de voitures, les motocyclistes et les cyclistes. Les piétons ont été moins touchés que l’année précédente.

Si le nombre de personnes tuées et grièvement blessées a de nouveau augmenté, la tendance du nombre de victimes à long terme, observée sur les dernières années, est toutefois à la baisse en Suisse, note l’OFROU.

Accidents à vélo en hausse

En 2020, 29 cyclistes ont perdu la vie sur les routes, soit treize de plus qu’en 2019. Les accidents mortels en localité sont en nette augmentation: 19 personnes y ont été tuées, soit dix de plus que l’année précédente. L’accident mortel est survenu sur une piste/bande cyclable pour cinq cyclistes, sur le trottoir pour deux. Parmi les cyclistes tués, 21 ont été eux-mêmes à l’origine de l’accident.

Comme les années précédentes, le nombre de victimes d’accidents graves parmi les conducteurs de vélos électriques a augmenté en 2020: quinze personnes ont perdu la vie, contre 11 en 2019, tandis que 521 ont été grièvement blessées, soit 166 de plus qu’en 2019.

En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreuses personnes ont utilisé davantage le vélo. Les distances parcourues à vélo ou vélo électrique ont considérablement augmenté au cours des deuxième et troisième trimestres. Cette hausse pourrait avoir joué un rôle dans les accidents, avance l’OFROU. En outre, 934 cyclistes ont été grièvement blessés, contre 802 en 2019. Le nombre de décès parmi les 65-84 ans, 14, a plus que doublé en un an.

Plus de 50 motards tués

Septante-et-un occupants de voitures de tourisme ont perdu la vie en 2020, soit six de plus que l’année précédente et 611 ont été grièvement blessés. C’est 95 de moins qu’en 2019.

Chez les motocyclistes, le nombre de personnes tuées a bondi de 30 à 52. Trente-neuf d’entre elles ont perdu la vie hors localité. En outre, 998 motocyclistes ont été grièvement blessés, un chiffre quai identique à celui de 2019. L’OFROU constate une forte augmentation des dérapages et des pertes de maîtrise du véhicule.

Enfin, le nombre des piétons tués a légèrement diminué, passant de 37 à 36 personnes. Près de la moitié des accidents mortels sont survenus sur un passage pour piétons. Un recul est enregistré du côté des blessés graves. L’OFROU en comptabilise 408 en 2020, contre 524 en 2019.

ATS