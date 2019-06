Plus de 250 concerts gratuits pour cette 53e édition

Le Montreux Jazz Festival voit les choses en grand cette année encore pour sa 53e édition. La Terrasse ibis Music est la première scène officielle du festival construite sur le lac, ont annoncé jeudi les organisateurs. Elle propose des concerts, suivis de soirées DJ jusque tard dans la nuit. Au menu notamment: Charlie Winston, Boulevard des Airs ou encore Tim Dup et Ala.ni, qui s'était produite au Club en 2017.

Nouvelles tendances

Deuxième nouveau lieu de rendez-vous: le Liszto Club, fusion sur deux étages du Strobe Klub et du Lisztomania, qui promet des «découvertes audacieuses et branchées». Cet espace enchaînera deux concerts par soir, suivis de DJ sets jusqu'à 05h00 du matin. La programmation s'annonce éclectique avec Kamaal Wiliams issu de la scène jazz électronique londonnienne, du hip-hop d'Atlanta avec J.I.D. ou encore la jeune Belge Claire Laffut.

A ciel ouvert

La scène Music in the Park, à ciel ouvert, est la plus fréquentée du festival avec l'Auditorium Stravinski. Elle démarre en début d'après-midi et aligne plus de 70 concerts, dont des bigs bands. On y entendra le reggae de Tribal Seeds, le blues de la Britannique Joanne Shaw Taylor et le blues-rock du Français Manu Lanvin.

La Coupole, au coeur de la House of Jazz, proposera des ateliers, des concerts de jeunes talents et des jam sessions. Pour la 4e année d'affilée, des Pool parties se tiendront à la piscine du casino (entrée payante) les samedis après-midi ensoleillés. Et six films et documentaires - qui dressent le portrait d'artistes ou de communautés d'acteurs culturels - seront projetés au cinéma Hollywood. (ats/nxp)