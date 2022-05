Journée lausannoise du vélo – Plus de 2500 cyclistes attendus au Chalet-à-Gobet Vélo de route, VTT, orientation et parcours didactiques: les sportifs et les familles seront aux anges, dimanche, sur les hauts de Lausanne. Pierre-Alain Schlosser

Les parcours sur route varient entre 30 km et 150 km. FLORIAN AEBY/LDD

Imaginez une course cycliste durant laquelle vous bricolez avec vos enfants ou petits-enfants. Au cours de la même épreuve, vous dégustez des produits du terroir et les vins de la ville. Lors de cette sortie de 10 km, vous découvrez les secrets d’une ruche, jouez avec des KAPLA géants et écoutez des contes. Cette course existe. Elle se nomme la Rando des Farfadets. Elle est proposée dimanche aux familles, dans le cadre de la Journée lausannoise du vélo.