56e édition – Plus de 450 concerts et DJ sets gratuits au Montreux Jazz Festival Un large programme a été dévoilé ce jeudi. On retrouve notamment Kiddy smile, Alfa Mist et plusieurs artistes et DJ romands.

Plus de 450 concerts, DJ sets et ateliers s’égrèneront sur onze scènes. Keystone

Le Montreux Jazz Festival a concocté un large programme gratuit à découvrir du 1er au 16 juillet prochain. Plus de 450 concerts, DJ sets et ateliers s’égrèneront sur onze scènes. Avec comme principal lieu de rendez-vous: la Lake House, nouveauté de cette 56e édition.

À ce sujet: La 56e édition dévoilée Le Montreux Jazz rouvre ses lieux de culte Cette «Maison du lac» accueillera sur trois étages concerts, ateliers, podcasts, projections, expositions, rencontres littéraires et DJ sets. En tout, plus de 250 activités y seront proposées de 17h00 à 05h00 du matin, annonce jeudi le festival.

Concerts et jam

Cette résidence abritera huit espaces thématiques, dont The Memphis. Ce club à l’américaine avec un bar et des tables rondes est dédié au jazz sous toutes ses formes. Des ateliers seront proposés en début de soirée, suivis par des concerts présentant des «sensations» de la scène jazz actuelle, suivis de jam session jusqu’à 05h00.

Cette scène accueillera le collectif Steam Down, le tubiste Theon Cross (Membre de Sons of Kemet), la multi-instrumentiste Emma-Jean Thackray ou encore le duo Blue Lab Beats, nouvelle figure de proue du label Blue Note. Le virtuose de la «pedal steel guitar» Roosevelt Collier et le bluesman Zac Harmon complètent le programme.

DJ et projections

Autre lieu, autre ambiance: La Coupole accueillera des DJ sets aux couleurs fun, disco et house, avec notamment Hunee, le collectif marseillais Famille Maraboutage, DJ Falcon, Barbara Butch et Kiddy Smile.

Toujours à la Lake House, Le Cinéma proposera des projections, dont deux soirées en hommage à Davie Bowie et Nick Cave. Don Letts, acteur de la scène punk londonienne des années 70, y présentera un documentaire.

Aussi des livres

La Bibliothèque réunira la plus grande collection suisse de livres sur le jazz et les musiques actuelles. Des journalistes et écrivains viendront chaque jour apporter un éclairage sur un livre ou un album. À La Loggia, des podcasts seront enregistrés avec des invités de marque comme John McLaughlin.

En dehors de la Lake House, d’autres scènes gratuites complètent l’offre gratuite du festival. Le Lisztomania, salle intérieure de 500 places créée en 2017, mettra l’accent sur les artistes émergents, avec le groove jazz-rap du Britannique Alfa Mist ou encore le R’n’B langoureux d’Erika de Casier.

Le parc Vernex se transformera en Biergarten, avec deux concerts par soir. Boîte de nuit au-dessus du lac, Ipanema accueillera des DJs suisses et internationaux. La Terrasse programmera le Britannique Sam Ryder et les Françaises Fischbach et Emma Peters, entre autres.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.