Économie vaudoise – Plus de 50 emplois condamnés à Crissier Rachetée en 2019 par le groupe américain Ashcroft, l’entreprise Rüeger va délocaliser sa production près de Cologne, en Allemagne. Frédéric Ravussin

L’entreprise Rüeger a été fondée en 1942. Rachetée en 2019 par Ashcroft, elle est spécialisée dans la fabrication d’instruments de mesure de température et de pression de haute précision. KEYSTONE

L’avenir de Rüeger SA ne s’écrit plus qu’en traitillés du côté de Crissier. Ce fleuron économique vaudois fondé en 1942 veut délocaliser sa production en Allemagne, a annoncé lundi soir la RTS. Plus précisément à Baesweiler, près de Cologne, sur le site d’Ashcroft Instruments, la société américaine qui avait racheté en 2019 cette entreprise spécialisée dans les instruments de mesure de température et de pression de haute précision.

Contactés, les dirigeants d’Ashcroft confirment à demi-mot: «Aucune décision n’a pour l’heure été prise. Tant que la phase de consultation n’est pas terminée, nous ne fournirons aucun détail sur le processus en cours», nous a répondu par e-mail son vice-président Europe et Afrique, Markus Best.

52 salariés concernés

Les collaborateurs ont appris la mauvaise nouvelle voilà quinze jours lors de l’assemblée générale du personnel. Elle leur a été confirmée ensuite par le biais d’un courrier officiel. Nous nous sommes procuré cette lettre qui précise que «seul le service des ventes de Rüeger SA […] ne serait pas concerné par le transfert probable de l’entreprise». Ce sont ainsi 52 des 58 salariés actuels qui doivent recevoir un congé-modification.

Il leur est proposé de poursuivre leur activité en Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec un nouveau contrat de travail aux conditions adaptées à la situation allemande, «en particulier des réductions de salaires». Un refus entraînerait une résiliation de contrat dont l’ampleur pourrait déboucher sur une procédure de licenciement collectif.

«Je n’exclus pas d’aller en Allemagne, mais on ne sait pas encore exactement ce que l’on va nous proposer.» Un salarié de Rüeger

Alors que la phase de consultation doit s’achever le 7 mars, le transfert d’activités est prévu de manière progressive de début septembre à fin décembre. Pour l’heure, les salariés sont dans l’expectative. «Je n’exclus pas d’aller en Allemagne, mais on ne sait pas encore exactement ce que l’on va nous proposer», témoigne l’un d’eux.

«Des discussions ont lieu»

D’autres sont plus affectés, voire abattus, eu égard à des promesses qui leur auraient été faites au moment du rachat de 2019. Quoi qu’il en soit, des discussions ont été amorcées avec les syndicats. «Nous n’avons pas encore été saisis officiellement du dossier, mais des discussions ont lieu. De ce que nous savons, l’entreprise n’a pour l’heure pas prévu de mesures économiques et sociales, ce que nous regrettons», souligne Noé Pelet, responsable du secteur industriel chez Unia Vaud. Le secrétaire syndical «déplore» en outre le timing, trois ans après la vente, qu’il juge «choquante au regard des promesses faites publiquement». Il n’en dira pas plus.

Dans son courrier, la direction justifie son intention par la concurrence croissante que rencontrent les produits de la marque Rüeger sur les marchés cibles et les pertes «significatives» enregistrées.

Président de Rüeger SA en 2019, Bernard Rüeger affirme ne pas disposer d’autres informations. «Bien sûr que ce n’est pas une nouvelle qu’on apprend avec plaisir. Je n’ai plus eu de contact avec les nouveaux dirigeants. La seule chose que je puisse dire, c’est qu’ils ont investi dans l’entreprise et ainsi respecté les engagements pris alors.»

