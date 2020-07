Canton de Fribourg – Plus de 50 infractions enregistrées lors d’une action de police De nombreux dépassements de la vitesse autorisée et des modifications illégales de véhicules ont fait l’objet de dénonciations de la part de la police cantonale fribourgeoise samedi lors d’un contrôle dans les régions de Fribourg et Bulle.

L’action de police a duré de 19h00 à 23h00, a indiqué la police fribourgeoise dans un communiqué. Police cantonale de Fribourg

La police cantonale de Fribourg a mené une action de police samedi à Fribourg, Bulle et dans leurs alentours en collaboration avec deux experts de l’Office de la circulation et de la navigation (OCN). L’objectif était d’interpeller les véhicules modifiés non conformes aux prescriptions ainsi que les usagers de la route qui conduisaient de façon trop bruyante.

Au total, 55 infractions ont été enregistrées, dont 36 pour dépassements de la vitesse autorisée et 19 pour comportement, bruit, équipement et infractions à la loi sur la circulation routière. Quatre voitures ont été immobilisées, dont trois ont fait l’objet d’une saisie de plaque et du permis de circulation en vue d’une expertise à l’OCN.

L’action policière a duré de 19h00 à 23h00, a indiqué dimanche la police fribourgeoise dans un communiqué. Les véhicules contrôlés ont été spécifiquement sélectionnés et accompagnés jusqu’à un point de contrôle. La police les a examinés en détail avec l’aide des experts de l’OCN.

Problème croissant

Deux radars mobiles ont également contrôlé la vitesse de 433 véhicules.

Le bruit intentionnel dans la circulation, soit à cause de modifications illégales des véhicules, soit à cause d’une conduite inappropriée, est un problème croissant dans les zones urbaines, indique la police cantonale fribourgeoise dans son communiqué. Cette dernière mènera d’autres actions similaires dans toutes les régions du canton.

( Comm. )